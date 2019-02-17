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女孩称“爸爸是钢铁侠”遭嘲笑，其父现身引发全校停课求合影

2019-2-17 18:15:59来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家2月17日消息 今日钱江晚报小时视频讲述了一位资深漫威迷的故事。他的女儿曾在学校说，自己的爸爸是钢铁侠，被同学说是骗子。结果，她父亲真的去到学校的时候，却引发了全校的轰动。

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这位“钢铁侠”父亲是34岁的包国健，作为一位漫威迷，他曾自制了几十件漫威道具，其中包括一件耗时两年制作的钢铁侠战袍。包国健说，女儿上幼儿园的时候，曾经对同学说过“我爸是钢铁侠”这样的话，但是她的同学不信，认为她是骗人的。这让女儿回家的时候有些闷闷不乐。

后来，包国健穿着自制的钢铁侠战袍去到了女儿的学校，“想给班里同学证明一下”。结果学校校长得知后觉得这“很酷”，安排全校停课，一个班一个班轮流和这位“钢铁侠”合影。

包国健表示，Mark17（马克17，即《钢铁侠》主角的盔甲“Heartbreaker”）从头到尾做了有2年的时间，共有300多个零件，光是做纸模就耗时3个多月，用了大概3万元。

这位小女孩说，在她眼里爸爸就是“陪她玩的人”，她还希望爸爸给她做一套蜘蛛侠盔甲。包国健则表示，他给买了3D打印笔，让孩子们自己创作一些小玩具，这个“比看动画片每天出去玩更有意义”。他还坦言自己想成为孩子们心目中的“超级英雄”，陪伴他们长大。

报道视频：点此前往（秒拍）

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关键词：漫威钢铁侠

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