长城欧拉 R1“电动小车”驾乘体验

离欧拉R1还有100米的时候，我打开了「欧拉互联」App，并打开了蓝牙和GPS定位，完成这一波操作之后，我已经站在了车门前。「欧拉互联」提示我连接成功，点击「解锁」，就能听见略显沉闷的「咔」一声，车门打开了。

钥匙？不存在的。

简约高效的设计延续到了欧拉R1的车内，汽车上许多冗杂的按键全部被取消，用一块平板取代。节省空间的同时，也给用户带来了良好的体验。在档位设计上，也只有R、N、D三个选择，倒车或挂空档时，直接旋转到相应的位置即可。

在试驾后，欧拉R1给我带来了惊喜的感觉。「小身材蕴含着大能量」，这是我对它最深刻的印象。在这里，能量不只是代表着超长的续航里程，更重要的是，作为一款补贴后价格在5.98万元到7.78万元的A00级电动小车，我在欧拉R1身上看到了许多智能化的体现。

智能化

智能产品越来越深入到我们的生活当中，对一些具有极客精神的人来说，「智能化」早已成为了一种习惯。在我看来，欧拉R1证明了智能化并非豪车才能拥有，一辆电动小车同样能够给到用户相当不错的智能体验，它满足了极客青年们的需求。

首先，欧拉R1基本摆脱了传统钥匙的束缚。车主注册账号并与汽车连接，就可以用手机APP远程控制汽车。连接后，App首页会出现四个选项：锁车、解锁、后备箱和寻车。经过实测，因为蓝牙连接的关系，操作时需要离得近一些。

当然，车门上的指纹识别和人脸识别摄像头正在逐渐应用到车辆解锁当中，只不过由于成本原因，在一款电动小车上，这是你能找到的最好的解决方案。

手机和汽车的连接远不止于此。在车内有专门的一个车机互联的USB口，连接后手机的车载界面可以投射到车内9寸大屏上。在手机的车载系统还可以单独下载车机版App，比如QQ音乐、爱奇艺、微信等等。当然大屏也可以独立运行，有4G信号即可。

语音识别也是完善智能体验的一点。借助科大讯飞的智能云语音控制系统，说一句「你好，小欧」就能够打开歌曲、电台、导航等功能。在驾驶过程中，我对语音导航和音乐播放尤为关注。且不说作为司机不可能在开车时盯着屏幕一个个字输入目的地，就算在副驾驶上，想要在一块大屏幕上打字也非常麻烦。语音识别就把这件事简化许多，我甚至不用移开目光，说的每一个字都传输到那块小小的芯片内，通过自然语言处理分析成指令，反馈回来。

歌曲就更加随意，根据歌名或者歌手都可语音检索，反应速度和使用体验上与智能音箱并无二样。在一定程度上，车内的语音识别要比家庭场景下的语音更加实用，和传统汽车相比，更是两种截然不同的体验方式。

第三点要讲的是「设计集成化」。

就像开头提到的，欧拉R1内部设计全部简化，并全部集中在司机周围。把所有东西都简化下来，复杂的按键全部消失，语音控制就能派上大用场。

最复杂的按键设置在方向盘上，一共八个按键：左侧是接听挂断电话，右侧是音量大小和一个专门的语音唤醒键。

从这一点上，我可以看到欧拉在设计层面上的努力创新——让司机更加专注于「驾驶」这一过程。

城市出行场景下的「长续航」

为了深度体验欧拉R1的续航水准，我从北京东南四环开到了密云城区。

当天室外温度在2℃左右，往返全程163公里左右，没有使用空调的情况下，上路时车子还有310km左右的续航里程，回来时还有120km，车子大概使用掉了190km的里程。

其中城区路程34km，平均车速40km/h；高速路程129km，平均车速为90km/h。

对于这个结果，我还是比较满意的。城区路上有点堵车，车子走走停停也消耗掉了不少能源，加上高速道路路况下速度飙升，对电量也是很大的考验。综合下来，欧拉R1整体表现可圈可点。

在没有亲自体验之前，我一直对纯电动车的续航里程表示怀疑，认为「里程焦虑」问题在未来几年内不会消失，并且在低温条件，电量能不能维持一天也是大问题。但体验过欧拉R1后，我基本不会再去担心里程的问题。351km的续航里程在城市内出行，不管通勤或是购物场景下，都可以完美胜任。

我居住的地方距离公司大概20公里，如果每天将欧拉R1作为上下班交通工具的话，简单计算一下，充满之后的续航基本足够一个星期的上下班使用。除了城市出行，郊区出游也完全能够接受。

至于充电方面，欧拉R1有快充与慢充两个接口，我使用的是特来电App，从12%至充满需要一个半小时，官方宣称的充电速度则是从5%到80%需要40分钟，相差较小；而慢充需要9.5-10小时充满。

左侧为快充接口，右侧为慢充接口

定位在城市出行的电动小车能拥有和某些轿车甚至SUV相当的续航，「小身材大能量」这个词形容欧拉R1再合适不过。

强大平台加持 未来可期

总体来讲，欧拉R1满足了我对一款A00级电动小车的想象。

它具有长轴距、智能化突出、超长续航里程等优势，在没有试过这款车之前，我绝对不会想到能在一辆小车上发掘这么多优点，这与欧拉品牌背后强大的平台支持分不开。

据介绍，欧拉的设计理念是基于长城自主研发的中国首个电动车专属平台——ME平台。

相比「油改电」的方式造车，选择电动车专属平台明显是一种研发成本更高的方式。ME平台整合全球资源，中国、印度、美国等500多名专家研发人员参与了该平台的开发。在大空间、轻量化、安全性方面，ME平台都有相应的创新。

在平台基础之上，欧拉R1也在智能化、网联化方向大胆尝试，给用户带来了诸多升级体验。

在我看来，诸如语音识别等很多功能看似简单，却是整个汽车产业智能化浪潮的开端，「普及」已经是一个趋势所在。我已经开始期待，未来欧拉R1还会带来怎样的惊喜。