三星 Galaxy A8s 评测：三星中端机的诚意之作

作者： 极客之选的小伙伴们

摘要：「黑瞳全视屏」、骁龙710、后置三摄，三星Galaxy A8s是一款很有诚意的中端手机。



在三星手机的产品线中，大家最熟悉的可能是Galaxy S和Galaxy Note两个旗舰系列，毕竟在过去的多年里，这两条产品线一直是安卓旗舰手机的代表。

不过除此之外，三星还有一条针对中端市场的Galaxy A系列。相比起S和Note，A系列的定位要更加年轻，时尚的属性会更明显一些，而三星Galaxy A8s就是A系列最新、也是最具竞争力的产品。

「黑瞳全视屏」是什么体验？

屏幕无疑是三星Galaxy A8s最特别的地方。

三星Galaxy A8s采用了屏内开孔技术（三星手机首次采用），屏幕的左上角开一个圆形的孔洞来放置前置摄像头，三星把这种全面屏方案叫做「黑瞳全视屏」。

相比起目前市面上最常见不过三星一直没有采用的「刘海屏」、「水滴屏」，三星Galaxy A8s这种显示外框完整的「黑瞳全视屏」方案理论上对视觉上的干扰会稍小一些。在横屏游戏等使用场景下，左下角的屏幕开孔正好会被手掌虎口部分盖住，不会像「刘海屏」、「水滴屏」那样遮挡显示区域。

三星Galaxy A8s的屏内开孔采用的是「通孔」方案，也就是将液晶层和背光层分别进行开孔。相比只是对背光层进行开孔的「盲孔」方案，「通孔」方案的优点是不影响前置摄像头的透光性，可以实现更好地自拍效果。

为了不影响日常使用，三星增加了Galaxy A8s顶部状态栏区域的宽度，让开孔可以完整地「收纳」到状态栏中。在日常使用中，大多数适配了沉浸式状态栏的app看上去不会有什么问题，只是状态栏变宽了点而已。三星还为Galaxy A8s的开孔部分加了一些有趣的功能，比如锁屏状态下从开孔处向屏幕内滑动即可打开前置相机。

回到屏幕本身，不考虑屏幕圆角切割的影响，三星Galaxy A8s的屏幕对角线尺寸为6.4英寸，分辨率为2340X1080，屏幕四周的边框控制较为理想，屏占比超过了90%。

显示品质上，三星Galaxy A8s的这块LCD也展现了同价位里相当优秀的水准，色彩风格整体偏艳丽，观感通透，强光下具有额外的「鸡血」亮度模式。

值得一提的是，通常来说，由于背光源的存在，异形切割的LCD屏在切割区域周围通常都会有显示偏暗的问题，不过三星Galaxy A8s在这方面控制得相当不错，白色背景下也几乎感觉不到。

「全身」渐变，圆润舒适的好手感

三星Galaxy A8s的设计没有太多意外的地方，中框为铝合金。后盖为3D热弯玻璃，表面做了近期流行的渐变色处理。

我们手上这台是外星银配色，由上至下从银色逐渐变成黑色，相当有辨识度。

此外，三星Galaxy A8s还提供了精灵蓝、极光黑、莓什么、有点芒另外四种配色可选，均采用了渐变设计。

不过三星Galaxy A8s的渐变并没有简单停留在后盖玻璃上，而是延续到了金属中框。

和玻璃不同，在金属中框上做渐变对生产工艺的要求要高很多，目前只有少数几个品牌在一些3000或者4000元档的机型上有采用。三星直接用在了Galaxy A8s这款定价不足3000块的中端机上，显得颇有诚意。

除了材质和配色，三星Galaxy A8s还有一个不得不说的优点——手感。

三星Galaxy A8s前后玻璃和金属中框的衔接部分做得极为圆滑，玻璃盖板的边缘没有用于缓冲的胶圈，而是直接和弧面的亮面金属中框衔接起来，从而实现了非常一体圆润的手感，这种处理方式和三星手机的手感巅峰之作Galaxy S8非常像。

前后2400万像素，后置三摄

在旗舰机领域，三星的Galaxy S和Galaxy Note多年来一直是相机方面最顶级的产品，全像素双核对焦、可变光圈等不少技术都是Galaxy率先采用的。

去年10月，三星率先在Galaxy A9s上首次搭载了后置四摄，Galaxy A系列的相机在产品定义上被拉到了更高的优先级，而这也体现在了三星Galaxy A8s上。

三星Galaxy A8s采用了2400万像素的前置摄像头，传感器型号是中高端手机里出现频率很高的索尼IMX576，除了输出2400万像素的高解析度照片，IMX576在暗光下可以将像素四合一输出感光能力更好的照片。

后置部分，三星Galaxy A8s采用了三摄设计，其中主摄为2400万像素，传感器是和前置一样的索尼IMX576，F1.7大光圈，副摄是1000万像素的2倍焦距长焦头，F2.4光圈，第三颗是500万像素的专用景深镜头，用于辅助主摄实现背景虚化效果，取景时可以直接调节虚化程度。

功能部分，三星Galaxy A8s的系统相机app几乎和定位旗舰的三星Galaxy Note9保持一致。专业模式、场景优化器（根据拍摄场景自动优化照片）、瑕疵检测功能（拍照时自动检测拍糊、闭眼等瑕疵）、Bixby视觉甚至凝时拍摄功能都得到保留。

以下样张使用三星Galaxy A8s拍摄（自动模式，无后期）。

均衡的配置，更加本地化的系统

三星Galaxy A8s采用了中高端安卓手机里常见的骁龙710 SoC。

这颗SoC的表现大家应该都比较熟了。基于A75半定制的Kryo 360 CPU「大核」和Adreno 616 GPU让骁龙710有着「准旗舰」级别的性能表现，足以满足日常使用以及流行的「吃鸡」手游对性能的要求。

此外，骁龙710还有着非常出色的发热和功耗控制。虽然3400毫安时的容量不算特别大，但在骁龙710的帮助下，三星Galaxy A8s的续航足够大多数中度甚至重度手机用户一整天的使用了。

三星Galaxy A8s提供了6GB+128GB、8GB+128GB两种存储规格（闪存为UFS）可选，两个版本之前差价300元，大家可以根据需求选择。需要提醒的是，三星Galaxy A8s的两个卡槽都是nano SIM卡，不支持Micro SD卡拓展（当然128GB也足够用了）。

系统部分，三星Galaxy A8s搭载的是基于Android 8.1的Samsung Experience 9.5，之后会升级到了在UI、交互上做了大量修改的One UI。

功能上，Samsung Pay、安全文件夹、中文Bixby（左侧依然有一个Bixby实体按键）等功能、智能性能调节器（可以提升部分流行游戏的体验）均得以保留。

在此基础上，三星Galaxy A8s还加入了更多的本地化功能，比如原生的全面屏手势，用户可以通过在屏幕底部左、中、右三块区域上滑来呼出返回、主页、多任务（返回和多任务可以调换顺序）功能。

三星中端机的诚意之作

三星Galaxy A8s是一部典型的3000元档中端机，它有着出色的工艺、时尚的渐变色以及足够流畅运行主流游戏的配置。

在此基础上，三星还为Galaxy A8s加入了「黑瞳全视屏」、后置三摄等同期竞品上不多见的特性，并用Samsung Pay、中文Bixby等三星「传统」元素进一步强化了产品差异化。

三星Galaxy A8s的定价为2799元（6GB+128GB）和3099元（8GB+128GB），电商和线下渠道还可以找到一些赠品或价格上的优惠。

考虑到这部手机在设计、配色、手感等方面优秀的表现，我们认为三星Galaxy A8s还是非常值得考虑的，而对于三星来说，Galaxy A8s也是他们在国内中端市场拿出来的最具诚意的作品。