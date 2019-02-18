微软全新Remote Desktop远程桌面预览版下载泄露

IT之家2月18日消息 微软正在开发一款全新的Remote Desktop远程桌面客户端，该客户端针对Windows虚拟桌面推送进行了优化，后者是主要在微软Azure云服务中运行的生产力软件。

客户端功能：

在任何设备上提供远程桌面体验和远程应用程序。结合Microsoft 365和Azure，为用户提供独特的多会话Windows 10体验，并具有出色的可扩展性和较低IT成本。

主要特点如下：

为用户提供Windows 10独特的多会话体验 - 为你的用户提供在云中虚拟化的唯一完整的Windows 10企业多用户环境，始终保持最新并在每台设备上可用。利用先前仅用于基于服务器的虚拟化共享计算资源的成本效益。

针对Office 365 ProPlus进行优化 - 运行针对Office 365 ProPlus优化的完整Windows 10桌面，为你的用户提供最高效的虚拟化环境。

几分钟内部署和扩展- 使用统一管理虚拟化和部署现代、旧版桌面应用程序，而无需托管、安装、配置和管理诊断、网络、连接代理和网关等组件。

微软希望企业能够使用该服务在云端安全地运行其原有的Windows 7环境，同时将他们的员工慢慢转移到Windows 10系统环境中。该服务允许企业将现有的软件许可证用于他们的虚拟软件，并提供免费的Windows 7扩展支持，后者正常情况下将于2020年1月14日结束。

Remote Desktop Preview 1.0.41.0下载：点此链接。（提取码：mgoo ）