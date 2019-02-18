“阿里离职女高管”发声：称感激马云给自己精神上的引领

IT之家2月18日消息 近日一篇名为《那个从阿里离职的漂亮女高管，从来不过情人节》的文章在网络传播后持续发酵。不过该文章很快遭到了阿里蚂蚁金服陈亮“打假”，陈亮称很理解很多前同事在创业的时候稍微夸大一点点自己的职业经历，如果能对创业有些许帮助也行。但是吹牛要有个度。

对此，该女高管王晗16日凌晨发布公开信称自己先后在阿里软件、淘宝网、阿里集团、阿里健康、蚂蚁金服任职，并呼吁马云评评理。17日凌晨，王晗再次发布第二封公开信，回复质疑，并晒出自己的学位证书、离职申请、期权和股票等“证据”。

据微博@老板联播的视频分享，近日王晗在接受采访时表示，称自己与陈亮在工作上还是有一些接触的，并称陈亮对同事总是那种高高在上，见谁怼谁。王晗表示，自己在阿里工作的时候，同事对她的评价是从来都没有见过这么拼的人。“其实我并不想消费阿里，但自己也挺委屈的”。

王晗表示，自己就是前阿里健康的高管，是直接汇报给阿里健康CEO的。针对微商的问题，王晗表示自己开了一个淘宝企业店和一个有赞的微商城，并不是微商。

针对争议比较大的那张和马云合影的照片，王晗表示老大出席正式场合配摄影师是很正常工作需要，阿里各个部门也会请摄影师。最后，王晗表示自己在阿里这么多年，真心感谢阿里和马老师给自己精神上的引领，十年以后也许自己就是中国的香奈儿了。

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