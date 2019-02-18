国家卫健委官宣认可“共享护士”：上门服务仍难开展

IT之家2月18日消息 2月12日，国家卫生健康委办公室发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》，正式认可“共享护士”职业，首批开启网约护士试点的省市有北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省。

据《红星新闻》报道，虽然文件虽然对存在争议的医护资质、风险防控等重要方面进行了明确，但是，网约护士在实践当中仍面临重重障碍，如拥有互联网技术的平台急欲寻求医院合作，却吃了不少闭门羹；医院医护人员短缺，服务费用不高，上门服务尚难开展。

根据全国老龄办数据，到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人，占总人口比重17.8%左右，其中有很多患有慢性病、处于失能、半失能的老人，使得上门护理服务需求激增。

另一方面，国家卫健委发布的《通知》规定，服务主体必须是试点地区取得《医疗机构执业许可证》并已具备家庭病床、巡诊等服务方式的实体医疗机构。且派出的注册护士应当至少具备五年以上临床护理工作经验和护师以上技术职称，能够在全国护士电子注册系统中查询。因此，网约护士的运营需要庞大的护士团队做支撑。

互联网平台方面，则需要和具备资质的医院签约，而不是和护士个人签，否则可能涉嫌违规。但是，部分医院并不希望护士“到外面兼职”。据国内护士上门服务平台医护到家执行总裁王雨飞介绍，“一些医院不希望自己的护士到外面做兼职，害怕影响其本职工作。”这些医院主要是比较好的大医院。

此外，据《新京报》报道，北京一社区卫生服务中心的社区医务人员上门服务费仅20来元，上门服务费较低。

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