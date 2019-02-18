报告：不止iPhone，苹果2019年将更新更多产品

周一早些时候，知名苹果分析师郭明錤发布了一份影响广泛的新投资者报告。这位分析师表示，除了支持双向无线充电的三款新iPhone之外，苹果将在2019年发布新的iPad、16英寸MacBook Pro、31英寸的6K显示器等新产品。

iPad产品线方面，郭明錤表示，苹果今年将推出两款配备升级处理器的新款iPad Pro。目前9.7英寸iPad的尺寸将增加到10.2英寸，这意味着边框尺寸的缩小。此外，郭明錤还证实了有关新款iPad mini的报道，并表示该设备将采用升级的处理器。

也许最值得注意的是郭明錤对Mac阵容的评价。据这位分析师透露，苹果公司将发布一款全新设计的16至16.5英寸MacBook Pro笔记本电脑。与此同时，苹果将带着31.6英寸的新款显示器重返显示屏市场，郭明錤将它描述为“6k3k显示器”。这款显示器据说采用了Mini LED背光设计，使其拥有“卓越的画质”。

此外，郭明錤还表示，苹果将在2019年发布一款组件“易于升级”的新款Mac Pro。他表示，13英寸的MacBook Pro可能会增加32GB内存的选项。目前，13英寸MacBook Pro最大内存为16GB，而15英寸的MacBook Pro则支持32GB。

郭明錤还在报告中补充说，Apple Watch的心电图功能今年还将在其他国家推出，同时苹果还将发布一款使用陶瓷外壳设计的Apple Watch。苹果在Apple Watch Series 3中提供了陶瓷外壳的选择，但在Series 4中没有继续沿用这一设计。

最后，郭明錤认为AirPods 2将支持无线充电和升级的蓝牙连接。他说，AirPower将在2019年上半年上市，同时苹果还将推出带有升级处理器的新款iPod touch。2019年iPhone的双向无线充电将允许用户通过iPhone给其他设备充电，这意味着AirPods 2可以通过iPhone充电。