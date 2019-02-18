十年一梦，Google Fiber 的前世今生

2月18日消息，可能很难相信，谷歌推出当时被称为“实验性光纤网络”的Google Fiber已有近十年的时光。该网络不仅能够提供1Gbit/s的网速，同时还被用于探索新的带宽密集型服务和应用，此外该网络也对其他服务提供商“开放”。

虽然谷歌的“开放式”网络概念尚未形成，但Google Fiber已经远远超出实验范围，随后进行了更大规模的扩张，将基础宽带服务与付费电视和语音服务相结合，后来又将服务扩展到商业客户。

当Google Fiber问世时，引起了巨大的轰动，同时引来了大量的炒作，并提出了一系列问题。他会变成一个真正“有利可图”的业务吗？这样做是为了促使运营商和其他互联网服务提供商更快的进入千兆时代，并为谷歌传闻已久的OTT-TV服务和其他带宽密集型应用提供足够的容量空间吗？

无论是从设计上，Google Fiber无疑加速了其他公司部署千兆宽带的速度，无论是AT&T这样的电信公司还是美国有线电视行业。根据美国互联网电视协会(NCTA)的数据，目前美国有80%的有线电视网络目前的网速最高可达1Gbit/s，而2016年这一比例仅为5%。

在业务方面，Google Fiber仍然与母公司Alphabet合并，在2018年全年收入增长25%，达到5.95亿美元，而今年的营业亏损从2017年的27亿美元扩大至34亿美元，主要是由于Google Fiber是投资驱动型。如果这是一项业务，Google Fiber与成为一项“有利可图”的业务仍有很大的差距。

早期，Google Fiber凭借精准的炒作，包括需求驱动的部署模式和惊爆的价格确实吸引了大量的关注、想象和批评。全国数百个城市争相成为第一个获得Google Fiber的城市，而其他城市也因为加入Google Fiber雄心勃勃的扩张计划而感到兴奋。

但Google Fiber也面临着建设和运营有线宽带业务的挑战，包括有线网络运营商在内的其他同行也面临着这些挑战，其中主要是高昂的成本、监管障碍以及其他负担。

这一挑战的技术部分在本月浮出水面，当时Google Fiber宣布将在4月15日撤出路易斯维尔。此前该公司发现该特定市场部署计划的关键-光纤浅沟槽测试未能成功。Google Fiber在博客文章中指出，为了提供预想的服务，必须“从根本上重建我们的整个网络”，并最终决定这样做将是一个糟糕的商业决策。

这不是Google Fiber第一次因为存在问题而无法在特定市场实施其计划。在2014年秋季，由于谷歌发现建筑问题，该公司取消了大约一年前与堪萨斯州的Leawood公司签订的协议。

不过，Google Fiber的故事还远未结束，该公司强调路易斯维尔的决定不会对其他市场产生影响，该公司将继续扩张并服务更多客户。

尽管，Google Fiber有一个充满希望和雄心的开始，并取得了一系列的成就，但Google Fiber也有间歇性的令人失望的时刻，并且可以说其已经达不到10年的预期。可以说这不是一件容易完成的事情。

回顾Google Fiber时代（迄今为止）的亮点、重要时刻和一些低谷。

2010年2月：谷歌进入千兆市场

谷歌当时出乎意料的发布一项1-Gig FTTH的计划，并将其定位为“实验性”项目。当时，谷歌给所有感兴趣的城市提供几周的时间填写并提交一份RFI报告，解释为什么他们应该被选为第一个Google Fiber城市。谷歌当时发布的视频显示，“试用”网络将向其他服务提供商开放，并可能为多达50万用户提供服务。

在谷歌宣布这一计划后，多数人对谷歌的意图持有意见。这真的是一个小实验吗？他们有更大的计划吗？谷歌是否试图推动有线网络运营商和其他互联网服务提供商加速1-Gig网络升级，从而为谷歌当时传闻已久的虚拟MVPD提供一些重要管道？

据了解，当时LightReading私下采访的有线网络运营商当时很谨慎，但并不过分担心。他们辨称，谷歌对自己将要进入的领域没有充分的认识，也没有足够的专业知识和经验来应对它需要面对的监管。与此同时，NCTA很高兴地指出，当时美国有线电视公司在13年的时间里已经花费了1610亿美元来建设该国的宽带网络。那时，DOCSIS 3.0还处于部署的早期阶段，同时D3.1支持的千兆服务还需要几年时间。

2010年3月：城市间的竞争

很多城市都想让谷歌选择他们作为第一个Google Fiber城市。数百个城市包括科罗拉多州高地牧场镇、堪萨斯州托皮卡市等。为了赢得谷歌的青睐，他们写了名为“谷歌”的歌曲。

2011年3月：“城”埃落定

经过对1100座申请城市的审查，谷歌在大约一年后宣布了他的选择——堪萨斯州堪萨斯城。后来同意扩大到密苏里那边。最大的理由之一是，这座城市现有的基础设施将帮助谷歌迅速启动该项目，并在第二年推出服务。谷歌甚至暗示，他将寻求向全国其他市场扩张。

2012年7月：资费确认

Google Fiber公布了进入堪萨斯城的服务和定价细节。70美元享受千兆网络服务，或者120美元享受千兆网络和电视服务。此外，当客户签订一年或两年的合同时，谷歌还免除了300美元的“安装费”。与此同时，任何支付“安装费”的用户均可以获得上行1Mbps，下行5Mbps的网络服务，至少7年不需要付额外费用。

2012年8月：Google Fiber与堪萨斯城的甜蜜交易

谷歌光纤与堪萨斯城的特许经营协议相关的一些有趣细节开始浮出水面，其中有条款允许谷歌在开始建立网络两年后终止与该市的协议。不过没有任何迹象表明谷歌光纤将退出市场，但令人大开眼界的是，发现此类条款已纳入协议。

2012年11月：谷歌正式开始推出接入服务

在该项目宣布近3年之后，堪萨斯州堪萨斯城开始接入千兆宽带网络，汉诺威高地成为第一个接入谷歌新宽带和电视的光纤网络服务。

2012年12月：这是一项业务，不是实验

谷歌早期将其FTTH项目定位为实验，但高管后来开始宣称，一旦服务推出，它就不止于此。“这实际上不是一个实验;我们实际上是将它作为一个企业运行，”当时谷歌执行主席埃里克施密特(Eric Schmidt)在一次会议上表示。

2013年4月：奥斯汀成为Google Fiber的一员

德克萨斯州奥斯汀成为Google Fiber的扩张城市，这是堪萨斯城之外的第一个城市。

2013年7月：谷歌的建设和收购

Google Fiber为其在犹他州的iProvo网络的收购画上了句号，这给他推出计划增添了新的亮点。谷歌以1美元的价格锁定了最初的交易，但附带的条件是，他完成那里的网络建设，并附加一些本地公共机构，并提供长达7年的免费5Mbps服务。

2015-2016：分析师对Google Fiber的看法并不一致

当Google Fiber开始带来收入时，行业分析人士并没有就谷歌光纤对有线运营商和其他宽带ISP服务提供商的威胁有多严重达成一致。有些人些人看涨，有些人看跌。时任伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)分析师的卡洛斯?基什纳(Carlos Kirjner)则持乐观态度。

他认为，谷歌正在用Google Fiber玩一场“非常漫长的游戏”，他用“煮沸的青蛙”这个比喻来描述他对现有宽带服务提供商的竞争影响——一旦他们意识到自己正在被扼杀，那就太晚了。2015年秋，他同样指出，市场对谷歌光纤“过于轻视”，根据一些在谷歌光纤市场进行的上门调查，谷歌光纤有相当大的机会成为一家盈利的竞争对手。当时，他认为谷歌光纤的定位是在其仍然有限的服务足迹中占据高达50%的市场份额。

当时，Google Fiber主要在堪萨斯城和犹他州普罗沃市提供服务，当时它考虑扩张的城市只有430万户。尽管如此，该分析师警告现有公司不要过于自满，因为他推测，谷歌光纤可能会在未来六到八年内将其覆盖范围扩大到1,500万至2,000万户家庭。

另一方面是MoffettNathanson LLC的分析师克雷格·莫菲特（Craig Moffett），他经常对谷歌光纤的所有关注和炒作摇摇头，谷歌光纤的规模仍然很小。

早期的数据支持了这一立场。2016年3月，莫菲特利用美国版权法办公室(US Copyright Office)的数据发现，截至2015年，谷歌光纤只有5.3万名视频用户，高于一年前的28,867名。莫菲特当时写道，尽管如此，这个数字还是“低得惊人”。他指出，当时谷歌光纤的规模只有有线电视运营商Cable One Inc.的七分之一。

他指出，这些数据“是一个有用的晴雨表，可以显示这一切发生得有多慢，而就在目前，微小的谷歌光纤仍处于事物的宏伟蓝图中。”

2015年1月：扩张扩张

Google Fiber宣布，他将扩大业务范围，在四个都市区再扩张18个城市。佐治亚州亚特兰大、北卡罗来纳州夏洛特市;田纳西州纳什维尔;犹他州盐湖城;圣安东尼奥;和圣何塞等。

2016年2月：Google Fiber与市政合作

Google Fiber宣布将通过当地市政府拥有和建设的网络，在阿拉巴马州的亨茨维尔提供服务，为其部署计划增添了新筹码。

2016年3月：Google Fiber获得三网融合

谷歌开始逐步引入光纤电话，这是一种家庭语音服务，可以使谷歌光纤扩展捆绑包。而且非常便宜——每月10美元，可以打无限的本地和全国电话。

2016年7月：Google Fiber企业服务

在专注于家庭市场之后，Google Fiber正式开始针对小型企业制定一系列服务计划。

2016年10月：谷歌收购Webpass

Google Fiber完成了对Webpass的收购。Webpass是一家位于旧金山的点对点无线宽带服务提供商，在美国几个主要城市提供服务。

2016年10月：Google Fiber缩减规模

谷歌遭遇了一个令人意外的挫折，Google Fiber进行了裁员，并暂停了向更多城市扩张的大部分计划。Alphabet接入部门的首席执行官克雷格?巴拉特(Craig Barratt)宣布离职。Google Fiber没有透露具体数据，但MoffettNathanson估计，截至今年第二季度，该公司约有45.3万个宽带用户和6.9万个视频客户。

2016年12月：挫败感加剧

在新市场扩张暂停后，彭博社(Bloomberg)报道了Alphabet首席财务官露丝?波拉特(Ruth Porat)是如何试图给公司带来更多财务纪律的。这则新闻还暗示，Alphabet首席执行官Larry Page对谷歌光纤明显缺乏进展和活力感到厌倦和沮丧。Larry认为这还不足以改变游戏规则。

2017年10月：Google Fiber仅在两个市场提供服务

在战略转变中，Google Fiber表示，他只会为路易斯维尔和圣安东尼奥的计划部署提供互联网服务。当然，这些客户拥有大量OTT提供的电视选项，包括YouTube电视，这项服务仅在几个月前在几个市场推出。

2018年1月：退出波士顿

Google Fiber退出路易斯维尔的消息占据了头条，但这并不是该公司第一次退出市场。随后，谷歌的Access部门宣布，在对其在波士顿的业务进行评估后，将逐步关闭Webpass的业务。

2018年1月：FCC委员会提供一些帮助

在正在进行的扩建期间，谷歌光纤面临的一个主要问题是获得城市基础设施，并且很难与老牌企业竞争。美国联邦通信委员会的一个委员试图通过推荐One Touch Make Ready政策来缓解一些痛苦，该政策将在适当的条件下使新玩家在25天的审核窗口后继续安装。美国联邦通信委员会于2018年8月批准了对宽带和5G小型蜂窝网络的简化流程。