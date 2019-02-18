推荐用户换新iPhone而不是维修，苹果急了

苹果于1月底公布的2019财年第一季度（截止2018年12月29日）财报显示，苹果本季度收入同比下滑5%，净利润同比下滑1%，主要原因是iPhone表现不佳，苹果其他业务营收则增长显著。

▲图自maxpixel

在过去的几个月中，苹果正在通过各种方式试图刺激iPhone的销量，包括在中国地区降价、提供以旧换新限时优惠等，而外媒近日发现，苹果零售店的员工开始建议前去维修手机的用户换新的手机，而不是进行维修，这在一定程度上表明了苹果不惜一切手段来刺激iPhone销量的急切心态。

苹果零售店的新政

据外媒编辑称，近期他预约了苹果的天才吧，想要维修自己的iPhone XS Max，苹果的接待员工要求其简要描述手机的问题，该编辑称自己的手机经常无故关机，并且好几个小时内都不能开机。该苹果员工竟询问该外媒编辑有没有考虑过升级到新款iPhone，显然，该苹果员工把这款手机误认为是iPhone X Max了。

据消息人士透露，这是苹果零售店的新政策，苹果正在指示员工说服用户升级新机而不是维修现有手机。该消息人士称，在一些零售店中，一些员工的任务是在用户等待天才吧的预约时向其推销iPhone新机，还有零售店会由天才吧的员工直接推荐用户升级新款iPhone。

彭博社也报道称，苹果的技术人员被要求推荐用户升级过了保修期的iPhone，高级销售人员必须确保其他员工在店内推荐用户进行升级。

苹果的做法或许正在损害其品牌形象

零售店的员工向用户推荐新机似乎也无可厚非，但这对于苹果来说绝对是一件新鲜事。苹果零售店的员工向来都不会咄咄逼人，消费者可以在里面做自己的事情而不被骚扰。苹果这么做也是他们自己的权力，但IT之家小编认为，这或许有些过了。

首先，推荐iPhone X Max用户升级新机是一种非常不合理的举动。该机刚刚发布一年，许多iPhone X Max用户甚至入手该机还不到一年，不少用户当时购买时都是下了血本的，推荐此类用户升级新机显然很不人性化。

其次，用户赶到苹果零售店自然是希望修好自己的iPhone，苹果员工不考虑为用户尽快修好手机，而是推销用户升级新机，这自然会遭到用户的反感，本身手机坏掉就已经很让人糟心了，通过升级新机来解决问题并不是一个让人感到舒服的方式。

最后，在去年9月份举行的iPhone XS发布会上，苹果公司的环保副总裁丽莎