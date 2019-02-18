地中海边的巴塞罗那，一场科技革命即将到来

2300多年前，迦太基人在东临地中海，西面大西洋的伊比利亚半岛上首次建立了一片小小的殖民地，按古腓尼基语的说法，这片土地被称之为Barkeno。百年后的公元前201年，发动第二次古迦太基战争的罗马人征服了这里，并在随后的几十年间以椭圆形建造了大片的居民区以及外围城墙，这成为了Barkeno最早的城市风貌。

临近港口的先天优势令Barkeno很快成为地中海地区最重要的商贸重镇，公元9世纪，阿拉贡王国正式以此为都，而这座城市也第一次在世界上有了被现今的我们熟知的名字——巴塞罗那（Barcelona）。14、15世纪，巴塞罗那经历了有史以来最巅峰的状态，而现如今，它也西班牙最知名的城市，成为享誉世界的地中海风光旅游目的地以及历史文化名城，并继续担当着贸易、工业和金融基地。

但对于科技爱好者而言，巴塞罗那的怡人风光并不是朝圣的原因，影响着世界通信行业发展的世界移动通信大会（以下简称MWC）才是吸引全球媒体驻足的关键。从2007年开始，每一年的MWC都选定在2月光临这作千年古城，所有厂商都会向世界展示影响全球通信变革的新技术。

今年自然也不例外，西班牙当地时间2月25日，MWC2019就将正式开展，在此之前不妨让我们来提前揭晓究竟会有哪些值得关注的新技术以及产品。

折叠将成为智能手机的新革命？

从3.5英寸开始，智能手机的屏幕尺寸经历了一次又一次的跨越，如今的全面屏技术已经使得我们能一手掌握下6.0英寸以上的屏幕尺寸。但人类对于屏幕可视面积的探索不会止步不前，从刘海到小水滴再到真全面屏时代，MWC2019似乎即将让我们迎来一个全新的可折叠时代。

早在去年11月，三星就已经在SDC2018开发者大会上展示了“可折叠屏幕手机”的原型机，并承诺在未来几个月内开始量产，而随后OPPO、华为、小米、Moto以及vivo在内的多家厂商也宣布跟进，这些厂商都在试图让过去盛极一时的翻盖设备，以某种不同的方式重获新生。

当前，可折叠屏幕已经有多家供货商，它们提供不同的可折叠方案。首先是三星，它展示了一种名为Infinity Flex Display的可折叠方案。众所周知由于屏幕面板结构的因素，传统LCD屏幕很难实现柔性变心的需求，但像素自发光的OLED显示屏却没有这个限制，因此Infinity Flex Display正是一种基于柔性AMOLED面板的方案。

按照三星演示的原型设备来看，Infinity Flex Display具备两块显示屏，其中外侧采用了一块4.58英寸普通AMOLED显示屏，这块21:9比例显示屏拥有840×1960分辨率，具备420dpi的像素密度，当用户不方便打开翻盖使用时，它的存在令用户能够以“正常”的状态使用设备，实现诸如单手输入或是使用应用程序的体验。翻开屏幕后，内部使用的是一块左右翻折的7.3英寸AMOLED显示屏，它的比例为4.2:3，分辨率达到了1536×2152，像素密度则与外屏保持一致。

除了三星以外，国产厂商京东方也是可折叠面板的重要供应商之一，在去年它就率先为柔宇科技的首款可折叠设备供货。不过不同于三星“对折”方案，京东方当前提供的更多是大弧度的柔性屏幕方案，透过外折叠来缩小日常的设备尺寸。华为已经确定将在MWC2019上推出基于首款基于麒麟980处理器的5G可折叠手机，而这款设备的屏幕供货商正是京东方。

此外，曝光已久的小米可折叠手机选择了维信诺屏幕，它同样将柔性AMOLED面板作为技术核心，小米的可折叠设备提供了左右双折叠模式，开启后手机将提供类似于7.0英寸平板电脑的使用体验。

事实上，当前Moto、OPPO以及华为等厂商已经提前预告，将会在MWC2019上推出基于可折叠方案的产品，几乎所有的厂商都对此表现出了超乎寻常的兴趣。这也意味着整个智能手机行业对于智能手机形态的探索正在走向一个全新的领域，而在MWC2019上我们就即将看清其中的方向。

5G大战一触即发

2018年可以看做是5G发展元年，在这一年高通正式推出了业界首款可商用5G芯片和配套处理器方案，高通骁龙855移动平台+X50 LTE的组合令智能手机厂商能够真正生产制造5G智能手机。而在高通之外，华为也在近期公布了Balong5000芯片，承诺将在MWC2019上推出首款5G可折叠手机，并在2019年内大规模上市5G终端。

事实上，5G终端只是整个行业对5G发展的一小部分贡献，来自AT&T、Verizon、NTT DoCoMo、SK电讯、中国移动、中国电信、沃达丰、Orange在内的全球主流运营商都已经确定将会在MWC2019上展示5G物联网、终端以及应用等方面内容。同时，高通、英特尔、ARM、联发科在内的IC厂商也将带来5G方案的最新消息。

当然，对于消费者更关心的商用设备部分，MWC2019也不会让人失望。除了已经提到的华为以外，OPPO、三星、LG、联想、小米等厂商已经确定将会提前为我们推出5G原型设备，而中国厂商一加也已经确定，也会在MWC2019上展示5G机型，最快这些手机都会在今年春天登陆海外市场，并在今年年内提供给全球更多的市场。

一场有关5G的战争即将要打响了。

多摄高像素来临，手机拍照或进入新纪元

2016年，双摄像头方案正式进入主流市场，多摄像头的配备使得智能手机在满足轻薄设计的同时也能获得变焦以及大光圈虚化等效果，而伴随多帧合成算法的发展，现在多摄像头组合也让手机拍照的整体画质有了飞跃，这些技术的发展足够让智能手机成为普通人日常最偏爱的拍摄设备。

在MWC2019上，智能手机拍照也将迎来几个非常重要的技术发展。首先是高像素的回归，在2018年底，索尼IMX586以及三星GM1两块感光元件的现身使得手机像素一跃提升至4800万，在MWC2019也会有多款产品继续采用这两块Sensor，比如提前登场的小米9已经确定将会采用IMX586感光元件，而诺基亚9等旗舰也似乎不会落于人后。虽说像素不是衡量拍照效果的唯一标准，但更高的像素以及更大的感光面积的确会让照片质量有所提高。

其次，双摄像头甚至三摄像头已经无法满足手机厂商的需求，2月25日诺基亚即将发布的新一代旗舰诺基亚9已经提前公布将会配备5摄模组，而三星似乎也会在某一个版本的Galaxy S10中提供四摄模组。在MWC2019中，这样的多摄像头方案将会变得越来越普及。

事实上，多摄像头的确证明了自己在智能手机中的重要地位，在去年，华为Mate 20系列已经凭借三摄模组开拓出了超广角至5X变焦的拍摄视角。今年，OPPO也将在MWC上展示基于潜望结构的10倍混合光学变焦方案，它们都将引领智能手机成像进入新的纪元，也将拓展智能手机成像的更多可能性。

当然，这并不仅仅只是隶属于旗舰的福利，这些体验在未来也会配备在中端甚至是入门级产品中。

ToF技术或成标配生物验证体验继续进步

在2018年6月，vivo正式公布ToF技术的研发进程，这是手机厂商首次提及这一技术的商用。直到年底，vivo NEX双屏版以及OPPO R17 Pro等设备已经在实机中提供了ToF模组，而在MWC2019大会上，ToF或许将成为旗舰产品的标准配备，包括LG、三星以及索尼在内的一众厂商的高端产品，都将会提供ToF。

同时，生物验证技术也会进入一个全新的时代。得益于屏下指纹传感器的普及，半屏解锁方案或许将会进入到实装中去。小米、OPPO、vivo等厂商已经演示过相应的技术，未来智能手机在使用屏下指纹解锁时，或许就不再需要固定在某个位置，只需要将手指摆放在屏幕任意位置，就能实现解锁，这将大大提升屏下指纹的解锁体验。

这些新品你也不容错过

除了技术以外，消费者最为关心的无疑是各大品牌所推出的旗舰新品，今年MWC2019也聚集了几乎所有的主流智能手机厂商，它们或多或少都带来一些前所未见的新品，这些手机自然是不容错过的。

三星Galaxy S10系列：

三星Galaxy S10系列并没有选择在MWC2019上发布，三星会提前于北京时间2月21日凌晨3点再旧金山举办发布活动，正式向市场推出这部上半年的Android旗舰。不过这并不意味着三星与MWC2019绝缘，事实上在很长一段时间内，这部旗舰都将会万众瞩目的焦点，MWC2019我们自然也会看到它的身影和推广。

从目前曝光度信息来看，三星Galaxy S10系列至少将会包含三部不同定位的产品，其中包含定位入门的Galaxy S10 E、旗舰定位的Galaxy S10以及最高定位的Galaxy S10 Plus，它们都会采用全新Infinity O挖孔屏方案，并提供高通骁龙855移动平台以及Exynos9820两种处理器方案，并具备屏下指纹解锁功能（Galaxy S10E或为侧边解锁）。

有消息称，三星或许会提供12GB RAM + 1TB ROM组合的Galaxy S10 Plus，如果消息为真，那无疑将会再次刷新智能手机储存容量的记录。

LG G8 ThinQ：

虽然LG手机在国内已经几乎销声匿迹，但它在北美以及韩国本土市场却是不容忽视的存在。在今年MWC2019上，LG已经确定将会推出新一代旗舰——LG G8 ThinQ，而它的具体配置和设计也在近期被泄露。

相较去年的V40 ThinQ，LG G8的整体设计改动似乎并不大，根据推特达人@Evan Blass爆出的渲染图来看，它也就采用了一块具备刘海的19.5:9比例刘海屏幕，前方的刘海区域配置一颗硕大的前置摄像头。有消息称，LG G8 ThinQ将会启用TOF摄像头组件，而LG方面也已经确认将会在G8中启用英飞凌REAL3图像传感芯片，这意味着LG G8 ThinQ提供人脸解锁功能已经没跑了。

同时，LG G8 ThinQ仍旧会提供后置指纹解锁功能，并采用高通骁龙855移动平台，基础提供6GB运行内存，顶配版则会提供更高的8GB储存功能。LG也将会提供3500mAh容量电池，并具备快速充电功能。

索尼Xperia 10系列：

索尼在MWC2019上推出下一代旗舰手机早已不是什么秘密了，今年索尼似乎会一口气推出三款不同的新品，而它们也会一改此前Xperia的命名模式，拥有一个全新的系列代号——索尼Xperia 10。

首先是此前传闻最多的索尼Xperia XZ4，如今它很有可能会被命名为索尼Xperia 10Z，这也会是索尼新品种定位最高的一款。虽然改了名字，但Xperia 10Z的配置仍然没有和此前的传闻没有太多变化，Xperia 10Z或许会采用一块6.5英寸3360×1440分辨率的特殊比例屏幕，高屏占比的正面会去掉下，不过整机的额头仍然会有所保留。

核心配置方面，Xperia 10Z会采用高通骁龙855移动平台并提供更大的内存组合，4400mAH容量电池支持快速充电。比较有亮点的在于整机的摄像头组合，它会采用全新的5200万像素主摄，并配合一颗1600万像素长焦镜头以及一颗30万像素TOF镜头，在系统中也会提供一些列TOF新玩法。

除了Xperia 10Z之外，索尼可能还将推出两款定位中端的Xperia 10系列新品，当然它们也早已有所泄露，两款产品正是原本计划在CES2019发布的Xperia XA3和Xperia XA3 Plus，只不过它们已经被改名为Xperia 10以及Xperia 10 Plus。

华为可折叠5G手机：

去年，高通的老对手就在北京召开5G发布会，推出了全球首款5G基站核心芯片天罡，以及全球最快5G多模终端芯片Balong5000。华为消费者事业部总裁余承东同时也透露，在即将到来的MWC2019上，华为即将带来采用麒麟980处理器以及Balong5000基带芯片的可折叠屏手机。

目前，我们只知道这款设备将会采用京东方提供的柔性可折叠屏幕，而至于其他的特性、配备一概不得而知，不过考虑到华为在通信行业的领先地位，这台设备的硬件配置以及设计恐怕应该不会让我们感到失望。

Nokia 9 PureView：

多摄像头手机是近些日子的热点，去年华为P20 Pro首先搭载有三摄像头，而三星A9s更是将摄像头数量增加到四颗。但无疑，这些都不会是多摄的极限，HMD当前已经确定，将会在MWC2019上推出新一代旗舰Nokai 9 PureView，2月24日，这部搭载有5颗摄像头的旗舰手机，终于要和我们见面了。

目前，Nokia 9 PureView已经通过了3C认证，其型号为TA-1094，和传言一样，这部产品最大的亮点就是在背后配有5颗摄像头，再加上原有的闪光灯结构，机身背后形成了特殊的摄像头阵列。有消息称，这五颗摄像头能够让Nokia 9 PureView实现从超广角至5x变焦的多种焦段的拍摄能力。

核心配置方面，Nokia 9 PureView很有可能会搭载有5.99英寸AMOLED材质2K显示屏，搭载高通骁龙845移动平台，采用8GB RAM + 128GB ROM的内存组合，电池容量为4150mAh并支持18W快速充电。同时，HMD似乎也会为它配备屏下指纹解锁功能，这也将成为诺基亚第一台支持屏下指纹解锁的手机。

对于五颗摄像头的手机，你期待吗？

OPPO Find新品：

OPPO已经确定将会在MWC2019召开2019OPPO创新大会，期间OPPO应该会展示10倍混合光学变焦技术以及光域屏幕指纹技术。事实上，OPPO很有可能会在MWC2019上推出一款搭载两大技术的原型机，有消息称OPPO目前已经在欧洲申请注册了Find Z智能手机商标，它或许就将在MWC2019上正式与我们见面。

有关Find Z的石锤信息并不太多，不过考虑到OPPO此前已经明确正在研发可折叠设备，而OPPO发布的邀请函又是以折叠形式设计，我们不妨大胆猜测，它或许将会是一部配备有可折叠屏幕的概念设备。

努比亚α：

在2月11日晚间，努比亚官方微博突然发布消息，确认将会在MWC2019上推出新品。根据微博文案中提及“The Future is here，Flex your Life”的内容来看，这款新品很有可能将会是一款可折叠设备。

有传言称，这款很有可能就是去年努比亚在MWC上展示的努比亚α的量产版，得益于上游供应链的成熟，这款经历了一年改进的产品也终于临近开卖。严格来说，努比亚α并不是一款智能手机，而是一款基于柔性显示屏的可穿戴设备，它的显示屏延展于表带之上，能够在手腕上显得更多的内容。

不过努比亚当时并没有具体提供努比亚α的具体硬件数据，只是表示这款设备基于Android操作系统，能够实现有线充电，并具备大多数可穿戴设备具备的运动检测、睡眠监测功能，并具备LTE功能，能够直接拨打以及接听电话。

不知道等到正式开卖时，努比亚α又会带来哪些我们所不知道的新功能呢？

一加5G原型机：

一加手机也正式宣布，在即将到来的MWC2019上，它将展示一款基于高通骁龙855移动平台的5G智能手机的原型机。

早在2018年12月的高通Snapdragon技术峰会，一加手机首席执行官刘作虎就曾站台表露出一加手机对于5G终端的兴趣，而一加率先推出5G手机自然也在情理之中。根据CNET的消息，一加很有可能会在展示原型设备后继续5G设备的研发，在今年年内，支持5G网络的一加手机将会正式登陆英国市场。