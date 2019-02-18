2018网络文学发展报告：用户规模超4亿，占网民一半

2月18日下午消息，阅文集团发布2018网络文学发展报告（下文简称“报告”）。报告显示，截至2018年6月，网络文学用户规模超4亿，占网民总量50%以上。

报告指出，全场景生态流量整合布局以触达更多用户，是网络文学在移动全用户时代成功突围的关键。同时，年轻化成为网络文学发展重要趋势。曾被预测将成为全球最大消费群体的Z世代（95后）用户，正在加速“占领”网络文学领域。报告中，2018年Z世代网文用户规模同比提升近20%，付费用户规模同比提升近15%。作为与互联网共同成长的一代，Z世代具有注重精神享受、易受兴趣内容驱动、重视个性化表达的特征，拥有着强大互动、传播和消费能力的他们，将为行业带来蓬勃向上的生命力。

调研数据也表明，喜欢娱乐明星、新生代偶像的Z世代用户，同样愿意成为网文作品和作家的“迷妹”，并为阅读爱好买单。

随着行业发展逐步深化，题材多元化成为内容发展的新趋势。热门作品不再集中在玄幻、言情等传统题材上，现实主义、二次元等垂直细分题材也越来越受欢迎，2018中国原创文学风云榜TOP50的作品就覆盖了10余种品类。与此同时，当代读者更爱当代表达，贴近当下人群兴趣热点，接地气、有温度、正能量的作品也更容易引发读者共鸣。

在作者层面，越来越多的90后、95后新锐作家在写作平台上脱颖而出，为网络文学的“逆龄发展”带来驱动力。阅文集团2018年新增作家群体中，90后作家占比超七成，95后作家占比近五成。与年轻读者群体在年龄层和价值观上的契合，使得他们更懂“圈粉”和“埋梗”，在维持粉丝粘性和个人热度上也更有优势。

而在全球范围内，网络文学因为中国文化的魅力，影响力在不断扩大。从最初的海外出版授权、到海外平台搭建与网文内容输出，再到目前海外原创内容上线及IP内容输出，网文出海3.0时代已经到来。

作为泛娱乐生态的主力军，2018年网络文学IP在影视、动漫、游戏、有声等多元领域不断发力，激发产业链上下游的多维联动。

报告总结认为，网络文学发展日趋成熟，用户规模稳步扩大，其中新生代的崛起和粉丝价值的凸显更促使行业产生内生式的升级和变革。