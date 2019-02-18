卡梅隆导演对话刘慈欣：我觉得应该要拍《三体》电影

IT之家2月18日消息 今天下午，《阿凡达》、《泰坦尼克号》的导演詹姆斯·卡梅隆来到中国，与科幻作家刘慈欣进行了一次对话，他们在关于科幻的题材上，都提出了自己的看法。

刘慈欣提问卡梅隆：今年中国春节有两部成本很高的科幻电影上映，且获得巨大的成功，这可能是中国科幻电影良好的开端。如果中国科幻片继续发展下去，你想看到怎样的科幻片？

卡梅隆：我觉得应该要拍《三体》。

刘慈欣：emmmm……《三体》现在对我们来说，可能现阶段想拍一些视觉和故事上容易些的。《三体》对现在的经验来说还有一定困难。

卡梅隆也对刘慈欣的《三体》做了评论：“我看了您的《三体》，很大篇幅内容都在说超光速移动，但在科学上实现这一点需要无穷的时间和精力。但它不是魔术，你是真的在遵循科学的规律在编写这个故事——它是触手可及的，它是花时间和精力探索的结果。”

他还表示：“我觉得科幻片有很多不同类型，从荒无人烟的逃亡到非常黑暗的世界。我们回到您的书，大篇幅说到社会如何进化、技术如何突破、宇宙如何运转，当然其中也有黑暗、自然、人性的部分，以及自然和人的对抗。我更想看到乐观的东西。什么样的构架可以带给我们乐观的心态。但我们最终要解决的是心中的恶魔。我个人是乐观主义者，但我想在电影中看到乐观的人物、乐观的部分。您的作品有新的高度，我想看到您的作品被搬上大银幕。有导演要去拍就让他们去拍，要给他们机会，让他们发挥想象。”

卡梅隆：中国市场是否应该从软科幻出发，让更多人接受？

刘慈欣：中国观众对我们自己拍的科幻片的反应一直不太明白，今年春节找到了部分答案，比较让人高兴。我觉得中国科幻未来的发展方向应该是各种风格并存，都得到发展，有硬科幻，也有很文学、大众化的科幻。我不希望看到中国科幻电影被某种类型的作品框住，这个不是乐观的情况。但现在说这些还很早，我们刚刚开始。