苏宁极物小Biu空调上线：1.5匹一级变频+智能操控

IT之家2月18日消息 近日，媒体曝光苏宁推出首款自有品牌智能空调的产品谍照引发热议。2月18日，IT之家在苏宁易购官网搜索“极物空调”发现，苏宁极物小Biu空调已经悄然上线，并于2月25日开启预约。

从产品详情页上可以看出，苏宁小Biu空调采用1.5匹变频，一级能效，直流电机在节能省电的同时，还能提升冷热速度，可实现60秒速热、30秒速冷的极速变频与急速冷暖，官方称制冷时比相同条件下的变频三级挂机产品能够节能至少20%。

苏宁小Biu空调可通过智能WiFi进行手机远程操控，配备一键ECO环保省电模式，与此同时，苏宁小Biu空调接入BiuOS系统，可通过与苏宁小Biu音箱互联实现语音操控，无需遥控器，开关空调、调整温度、切换模式等功能都可以用语音实现。

另外，苏宁小Biu空调采用的四重静音技术，可达到内外双静音的效果。采用四维立体柔和送风，气流均匀，更舒适自然。

外观设计方面，苏宁小Biu空调由国际资深工业设计大师、苏宁智能终端公司创意总监Frank Stephon亲自操刀，简约纤薄的白色一体化机身，机身采用了LED光带显示屏，清晰可视的同时，与机身融为一体。

目前在苏宁易购官网只是公布了核心配置和主打卖点，关于这款空调的价格仍未对外公布，预计2月25日开启预约后，将会公布产品售价。业内人士猜测，苏宁首款自有品牌极物小Biu空调的开售价格有望击穿行业底价。