人人车CEO李健发内部信：成立8千万元基金

IT之家2月18日消息 人人车创始人兼CEO李健发布全员内部信，称人人车将正式启动“新平台，新零售”的战略升级，将整合人人车的品牌、技术、资源上的优势与合伙人的经验、技能、主观能动性，实现二手车交易效率的提升，实现用户体验的优化。

李健透露，2018年新战略已经在杭州等17座城市进行了试点，几个月下来，售罄率、用户满意度等核心指标得到了提升。

李健在新战略中涉及到几大扶持和赋能举措，具体包括成立8000万元的专项扶持基金，对合伙人进行资金赋能，定向帮助合伙人开展保卖等业务；落地新零售门店，为合伙人提供场地、检测、定价、整备、金融、售后等一条龙服务；加大品牌广告投放，构建从交易到维修保养、保险、延保的全方位生态。

以下为李健内部信全文：