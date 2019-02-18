人人车CEO李健发内部信：成立8千万元基金

IT之家2月18日消息 人人车创始人兼CEO李健发布全员内部信，称人人车将正式启动“新平台，新零售”的战略升级，将整合人人车的品牌、技术、资源上的优势与合伙人的经验、技能、主观能动性，实现二手车交易效率的提升，实现用户体验的优化。
李健透露，2018年新战略已经在杭州等17座城市进行了试点，几个月下来，售罄率、用户满意度等核心指标得到了提升。
李健在新战略中涉及到几大扶持和赋能举措，具体包括成立8000万元的专项扶持基金，对合伙人进行资金赋能，定向帮助合伙人开展保卖等业务；落地新零售门店，为合伙人提供场地、检测、定价、整备、金融、售后等一条龙服务；加大品牌广告投放，构建从交易到维修保养、保险、延保的全方位生态。
以下为李健内部信全文：
2019，启动新战略，开启新征程
人人车的伙伴们：
今天是个好日子，我代表公司宣布，将正式启动“新平台，新零售”的战略升级。在新战略下，我们将实现平台化运营，将人人车平台在品牌、技术、资源上的优势，与每一个小伙伴的经验、技能、主观能动性充分结合起来，优势联合，实现二手车交易效率的提升，实现用户体验的优化，以及每一个伙伴自身价值的最大化。
2018年下半年，我们已经在杭州等17个城市进行了新战略的试点，几个月下来，成绩令人振奋，不仅售罄率、佣金率大幅提升，用户满意度明显提升，而且参与前期试点的伙伴们也都获得了丰厚得多的经济回报。
人人车的伙伴们，今天起你们将成为人人车的“种子合伙人”，星星之火可以燎原，你们将把人人车的变革理念带向整个二手车交易领域，公司也将给予“种子合伙人”最优惠的扶持政策，帮助大家扎根人人车新零售平台，加上自身的经验、勤劳和智慧，成长成为中国二手车市场上一棵棵参天大树，为改变中国二手车行业的生态做出贡献。
与此同时，我们还将陆续推出几大扶持和赋能举措：
1、成立8000万元的专项扶持基金，对合伙人进行资金赋能，定向帮助合伙人开展保卖收车等业务；
2、落地新零售门店，为合伙人提供场地、检测、定价、整备、金融、售后等一条龙服务；
3、加大品牌广告投放，构建从交易到维修保养、保险、延保的全方位生态；
伙伴们，人人车2019“新平台，新零售”战略升级，已经正式启动。从2014年创业以来，人人车一直是二手车行业模式创新的引领者，每一次升级变革，都伴随着流言蜚语、造谣污蔑，我们完全可以一笑置之，因为我们相信，胜利的鲜花和掌声总是属于拥抱变化、不畏艰险、勇于探索的一群人。
事实上，我们为此次战略升级做好了充分的准备，有充足的资金和策略保障，有强大的股东和伙伴支持。我们坚信，我们的选择是二手车市场面向未来的正确打开方式。
伙伴们，让我们充满信心，拥抱未来！
李健
2019年2月18日