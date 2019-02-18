2019年折叠屏手机生产大队：华为、三星、小米已确认，LG“掉队”

尽管此前LG公司在CES上展示的滚动电视令观众惊叹不已，LG官方称，现在生产可折叠手机还“为时过早”，LG近期表示不会在近期发布折叠屏幕手机，即便LG本身是一家先进显示屏生产商。

第一波可折叠手机发布即将到来，三星、华为、小米等预计将在本月发布。

而据《韩国时报》报道，LG在首尔的新闻发布会上说：在今年1月的消费电子展(CES)上，我们（LG）推出了一款可滚动电视。这是一项领先的可折叠技术。在推出5G智能手机时，我们曾考虑推出可折叠智能手机，但最终决定不生产。

“市场对智能手机的需求预计在100万左右，但LG在智能手机业务上的主要问题是恢复其市场地位。”考虑到这种情况，LG推出可折叠智能手机还为时过早。在技术方面，我们完全准备好根据消费者对可折叠智能手机的反应做出回应。

尽管LG多年来一直在提交可折叠手机的专利申请，但该公司可能确实需要首先专注于传统智能手机，而不仅仅是向用户销售早期、不成熟的电子设备。谈到LG的传统智能手机，韩国时报说，LG现在正式确认，支持5g的V50 ThinQ和LG G8 ThinQ将分别在本月晚些时候举行的世界移动通信大会（Mobile World Congress）的新闻发布会上宣布，V50将在3月至4月之间发货。

2019年一月，小米总裁林斌在微博中曝光了一部折叠屏工程机；2月，华为余承东也在微博上发布了关于折叠手机发布会的邀请函。也就是说，在2019年第一季度，至少有三家手机厂商将发布折叠屏产品。