55亿元，顺丰控股完成收购敦豪中国股权交易

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北京时间2月18日下午消息，德国邮政敦豪集团(以下简称“DPDHL”)今日完成了一项里程碑式的交易，将其在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务转让给中国物流服务提供商顺丰控股。
该交易涉及供应链业务，与DPDHL集团在中国的国际快递、货运和电子商务物流解决方案的相关业务活动无关。
去年10月，顺丰控股和DPDHL达成战略合作，顺丰控股拟以55亿人民币收购DPDHL旗下敦豪香港及敦豪北京，整合DPDHL在内地和香港澳门的供应链业务。
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