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刷支付宝App可直接坐广州地铁、乘佛山公交

2019-2-18 17:19:42来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家2月18日消息 2月18日起，广州市民只要在支付宝App内搜索“广州地铁”，按照提示领取“广州地铁乘车码”，就可以刷码进站，整个乘车过程不到3秒。与此同时，今天（2月18日），佛山公交也正式接入支付宝App，广佛两地之间的通勤也将更加方便。

广州地铁是中国最繁忙的地铁之一，目前的日均客运量达到800多万人次，单日最高客运量达1002万人次，承担了全广州公共交通出行量的56.7%。近年来，广州地铁率先探索多元化的支付方式，以提高通行效率。

为鼓励市民低碳出行，每次刷支付宝乘地铁还可以获得52g蚂蚁森林能量，在支付宝里参与“种树”。当能量累积种成虚拟树，蚂蚁森林及其合作伙伴就会在荒漠化严重的地区种下真树。

随着地铁扫码的全面开通，在广州，公共交通已经实现移动支付全覆盖。在2017年12月6日，广州就可以刷支付宝二维码乘公交车。在支付宝上搜索“广州公交”，按提示操作即可刷码乘公交。今年春运伊始，广州还宣布实现了刷支付宝乘坐广深城际铁路，移动支付从公共交通迈进城际铁路时代。

目前，除公交地铁出行之外，广州市民在支付宝上还可办理水电煤缴费、预约挂号、社保卡以及车辆违法查缴等100多项在线政务服务。

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关键词：支付宝地铁公交

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