把黄澄澄的总统印在背面：俄罗斯厂商推出iPhone XS系列黄金定制手机

IT之家2月18日消息 俄罗斯厂商Caviar以其豪华的定制智能手机而闻名，它推出的定制手机主要基于苹果iPhone和三星Galaxy的智能手机。例如，两年前推出的特朗普定制iPhone。而近日该厂商又要推出新的总统定制iPhone了，他们把目光投向了历史上的美国总统。

Caviar在今年年初通过其网站对11000多名受访者进行了在线调查，结果显示亚伯拉罕·林肯，乔治·华盛顿和富兰克林·罗斯福是美国最受欢迎的几位总统。但美国遇刺的前总统约翰·肯尼迪在在这份榜单里排名第一。

而Caviar根据这份榜单上为美国历史上四位最受欢迎的总统开发了定制的iPhone，作为限量版，每个型号只制造99台。并且这些定制手机是全手工制造，生产一台特别版的iPhone需要10天以上的时间。

2月的第3个星期一，是美国传统上的总统日。这是一个公共假日，以纪念华盛顿总统，林肯和其他前国家元首。今年的总统日将于2019年2月18日举行。Caviar也会想到，这是揭示新的定制款iPhone的最佳时机。

外媒LetsGoDigital发布了定制款iPhone的照片。Caviar President系列采用奢华的黑色皮革盒子。在正面，Caviar徽标刻有闪亮的金色字母。

里面放着的iPhone XS / XS Max背面完全镀金，镶嵌24克拉黄金，并展示了前总统之一的肖像。肖像下面刻的是总统的一句名言。例如，亚伯拉罕·林肯的肖像下面刻了“我是一个缓慢的步行者，但我从不回头”，约翰肯尼迪下面则是“最好的进步之路是自由的道路”。

Caviar定制的iPhone XS / XS Max将会在今天开始预售，价格嘛，看看就好。iPhone XS 64GB总统定制版的起价为5000美元（折合人民币约33836元）。此外，还有256GB和512GB内存可供选择。