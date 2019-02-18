世界首例：日本批准使用iPS干细胞治疗脊髓损伤的试验

北京时间2月18日消息，在日本，每年大约有5000人遭受脊髓损伤，而患有某种脊髓相关损伤的人数估计超过10万人。对此，日本厚生省批准世界首例使用iPS干细胞治疗脊髓损伤的试验，使得这项研究有望于造福这些患者。

据报道，日本厚生省（卫生部）当地时间2月18日，批准了世界上通过人造干细胞治疗脊髓损伤病人的首例临床试验。日本庆应义塾大学的一组研究人员向日本厚生省提出了这项试验的申请，他们将把从所谓的诱导多能干细胞（iPS细胞）中产生的神经细胞注入四名在运动或交通事故中受伤的患者体内。

这是日本政府第五次授权使用iPS细胞进行临床研究。这些患者年龄在18岁或18岁以上，将在日本医科大学（School of Medicine）教授冈野秀之（Hideyuki Okano）领导的一个团队的照料下接受测试性治疗。这些病人将会失去活动能力和知觉。这些细胞将在患者发生意外的两到四周内注射，这段时间通常被认为是治疗有效的时期。这些将被移植的细胞将由储存在京都大学的iPS细胞制成，并在之后被冷冻。

日本京都大学（Kyoto University）的山中伸弥（Shinya Yamanaka）因研究iPS细胞而获得2012年诺贝尔生理学或医学奖。iPS细胞可以生长成任何类型的人体组织，被视为再生医学和药物开发的一个颇具前景的工具。

庆应义塾研究的主要目的是确认即将被创造的神经细胞的安全性。此次研究小组将把移植的细胞数量限制在200万个，但计划在未来增加到1000万个。

在日本，每年大约有5000人遭受脊髓损伤，而患有某种脊髓相关损伤的人数估计超过10万人。

周一，日本政府的一个小组还审查了另一项临床试验计划。在这项试验中，来自iPS细胞的角膜将被移植到眼睛疾病的治疗上。这项试验是由大阪大学的一个研究小组提出的。该小组还没有就角膜试验做出决定，而是将进一步的考虑留在未来的讨论中。

在iPS细胞的临床试验中，由日本政府支持的日本理研所（Riken institute）于2014年进行了全球首例视网膜细胞移植，移植细胞是从iPS细胞生长而来的视网膜细胞。京都大学去年也开始了一项使用iPS细胞治疗帕金森氏症的临床试验。