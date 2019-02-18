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马云非洲青年基金启动：10年内拿1000万美元奖创业者

2019-2-18 17:28:19来源：凤凰科技作者：-责编：浮生评论：

“马云非洲青年创业基金”今日正式启动，据了解，该基金将在未来10年中提供1000万美元资金，鼓励非洲年轻创业者发展。

未来10年，“马云非洲青年创业基金”每年将在非洲举办比赛，从报名的非洲创业者中选拔10名选手进入决赛，为他们提供总计100万美元的奖金。选手不分行业，只要是非洲公民就可以报名，尤其鼓励草根阶层、女性和年轻人的积极参与。线上报名流程在3月27日启动，决赛预计将在今年11月份在非洲举行。

通过与非洲创业孵化中心Nailab等当地伙伴的合作，这些入围选手除了获得资金上的支持外，也将成为未来非洲青年创业者大家庭的一员，互相分享经验和资源，打造非洲创业者之星。

“非洲青年创业基金把重点放在挖掘非洲原汁原味的草根人士，不分规模大小、行业背景，鼓励各行各业的创业者积极参与进来。到2030年，我们希望找到并打造100名非洲创业者之星，让他们激励非洲大陆，关注普惠，服务非洲。”马云公益基金会表示。

▲2018年8月马云在“网络企业家：非洲数字雄狮的崛起”大会上发表演讲

在2018年8月出席南非约翰内斯堡的“网络企业家：非洲数字雄狮的崛起”大会上，马云公益基金会创始人马云宣布将出资1000万美元成立该基金，帮助非洲年轻人实现梦想，让他们“抓住普惠式全球化和数字化，让非洲出现100个阿里巴巴”。

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关键词：马云创业

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