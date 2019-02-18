惠普笔记本电池安全召回计划更新

IT之家2月18日消息 根据惠普官方的消息，2018年惠普笔记本计算机和移动工作站电池安全召回和更换计划扩更新。

2019年1月，惠普宣布，对2018年1月宣布的针对特定笔记本计算机和移动工作站电池正在进行的全球自愿召回和更换计划，进行扩展。可能受影响的电池可能已经随特定HP ProBook（64x G2和G3系列、65x G2和G3系列、4xx G4（430、440、450、455和470））、HP x360、HP ENVY m6、HP Pavilion x360、HP 11笔记本计算机和HP ZBook（17 G3、17 G4和Studio G3）移动工作站从2015年12月到2018年4月期间在全球销售。此外，从2015年12月到2018年12月，这些电池可能由HP或授权服务提供商作为HP ProBook 4xx G5（430、440、450、455和470）、HP ENVY 15、HP Mobile Thin Client（mt20、mt21和mt31）和HP ZBook Studio G4移动工作站或任何前述产品的附件或替换电池销售。这些电池可能存在过热隐患，给客户带来火灾和燃烧危险。

惠普表示，即使客户之前已检查过电池且被告知其未受到影响，也有必要对其电池进行重新检查。 注意：已经通过召回计划收到替换电池的客户，请忽略此次扩展通知。客户应立即停止使用受影响的电池。由于这些电池多数是系统的内部部件且客户不能自行对它们进行更换，因此HP将发布一款BIOS更新，添加受扩展计划影响的电池，该更新将为电池放电并在更换电池之前禁止对电池进行充电。针对经验证受影响的所有电池，受此计划影响的HP客户均可获得免费电池更换服务。