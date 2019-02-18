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2.18福包精粹：领联通0.1-6元话费红包、天翼3元话费优惠券

2019-2-18 18:48:54来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

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• 免费领取天翼3元话费优惠券

福利免费领取天翼3元话费优惠券免费领取天翼超级会员含云盘黄金会员189至尊特权等。查看详情

• 支付宝公共出行乘车次数兑换15天优酷体验会员

优酷支付宝公共出行乘车次数兑换15天优酷体验会员使用支付宝乘车码，可用乘车次数/地铁乘车次数兑换15天优酷体验会员。查看详情

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苏宁易购App针对新人推出的30-30元优惠券活动继续，本次活动将持续到2月28日，勿忘领取（点此领取）、勿忘使用，在苏宁易购App最新版中使用即可，特此提醒~

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无论有没有招行卡的都可参与此活动，各位只要下载【招商银行】App，并注册开通招商银行一卡通即可。

话费人人100%可得10~100元无门槛话费券没有招行卡的用户也可以参加，银联用户开通招商银行一卡通即可查看详情

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