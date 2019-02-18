《阿丽塔：战斗天使》即将上映：正确观影姿势你get了吗？

国产电影集体发力春节档，也算是让我们坐在电影院里享受了个心满意足的小长假，只是2月份刚过一半，海外大片就已经齐刷刷的就位，随时准备榨干你的钱包。而开年第一作，就是大名鼎鼎的詹姆斯卡梅隆负责编剧的漫改真人电影：《阿丽塔：战斗天使》，名编剧、名导演、知名漫画改编，种种元素叠加起来，这似乎是一部不容我们错过的开年大片，那么在看片之前，我们都应该掌握哪些观影姿势呢？

我没看过原著漫画，需要补课吗？

好莱坞最近两年真的很喜欢玩真人漫改，虽然其中绝大多数都是大投入大制作，但最后留的都是大坑，而其中最招人非议的，就是漫改电影对于原作剧情的魔改。

实际上这样的魔改是必不可少甚至无可奈何的，毕竟此类电影大多就是一锤子买卖，几乎再无制作续集的可能，所以导演要想尽办法在120分钟内把原著整体/某段剧情讲解清楚，至少有一个吸睛的开始，再来一个明确的结局，基本算得上是功德圆满。从之前的《攻壳机动队》来看，这样的“减法”也许对于原著党来说可能很难接受，但对于萌新来说，基本也算是看完了一段相对完整的故事。

所以对于没接触过《铳梦》的观众来说，提前补课至少不会是一件坏事，毕竟你能更加深刻的了解整条故事线的走向以及人物角色形象的树立，这两点可能在“短暂的”120分钟里无法得到100%的还原，但依然是在漫改电影中绝对不会去进行魔改的雷区。当然从之前的漫改电影来看，即使不提前补课也不会影响到整体的观感，大家还是相信一下罗伯特·罗德里格兹和詹姆斯·卡梅隆能给大家讲好这个故事吧。

国外评分也太低了，能看吗？

由于《阿丽塔：战斗天使》在美国点映时间和上映时间都比中国大陆地区更早一些，所以我们也得以先从外网评分来预估一下本片质量。实际上点映结束后烂番茄评分解禁的30%鲜确实有些令人始料未及，但随着后续公映开始，《阿丽塔：战斗天使》的烂番茄新鲜度已经被回拉到了60%以上，IMDb的评分也有了7.6分，不仅是脱离了“烂片”范围，甚至从评分来看，已经算得上是“爆米花”电影中比较高的分数。

从分数走势来看，一般观影群众显然比参与点映的“学院派”专业影评人更喜欢这部影片，而早期的差评，也大多数是在批判“剧情老套”以及“角色不够丰满”。但实际上这些可能都是制作组无可奈何的问题。

《阿丽塔：战斗天使》是由日本漫画家木城幸人的经典作品《铳梦》改编而来，原作的核心世界观聚焦在了废土、智械以及反乌托邦式色彩中，对于一部诞生于1991年的漫画来说这样的剧情还是非常超前，甚至是一部分奔三奔四群体对于这一题材的启蒙作，但奈何最近几年类似题材的电影以及剧集层出不穷，几乎每个智能机器人都会发出类似于“我究竟是个什么东西”的思考，所以在2019年推出这样一部电影，对于那些没有接触原著漫画的萌新观众来说确实可能会显得剧情老套，但这确实是一件无可奈何的事。

至于角色形象的塑造问题，如同我们之前提到的，想要把一整部世界观完整、人物形象丰富、主、支线故事情节枝繁叶茂的原版剧情塞到120分钟里，势必要进行些许修剪，这可能会导致一部分角色形象不够立体，但从目前的反馈来看，观众们对这个戴着卡姿兰大眼的CG脸萌妹还是赞许有加的，看来身为编剧的詹姆斯卡梅隆已经做出了自己最大的努力。

而无论是一星党还是真爱党，大家都对这部影片的动作部分以及剪辑效果给出了大好评，看来Robert Rodriguez的功力尚在，在搞一部爽片这方面，他还是有着非常高的可期待度。

我该去哪看？

明确了自己要去看这部电影的需求后，就是赶紧拿出手机提前预定电影票抢个好位置的操作了，不过等下，在挑选影院这回事儿上，我们还得斟酌一下。如果只是想跟朋友在电影院里消磨上两个小时，顺便了解一下大体剧情以充当之后的谈资，那么随便就近选择一家电影院就好，但如果想要真正的沉浸在影片之中，那么挑选优秀的影厅自然才能让自己享受到100%的体验。

实际上早在两三年前，杜比就已经开始搞起了大新闻，毕竟杜比全景声影厅已经无法满足大家对于画面效果的苛求，而传统IMAX也开始显露出亮度、对比度以及音效羸弱的特性，大家都在期待着有什么革命性的影院产品的诞生。而在去年，杜比开始在中国各地大规模的普及杜比影院，这一影院体系由杜比一手制定，在画面表现上使用杜比视界（Dolby Vision）技术，在声音技术上使用杜比全景声（Dolby Atoms），并且房间规格、隔音包层甚至座椅也都由杜比一手设计，相比传统影院可以说是全方位的体验提升（在杜比影院看完《黑豹》后感觉可以彻底放弃IMAX了）。

在杜比视界的加持下，杜比影院影片拥有31FL（2D）以及14FL（3D）的最高亮度，相比传统影院的14FL（2D）和3FL（3D）可以说是碾压级别的优势，同时1000000:1的超高对比度，也算是目前的行业顶尖水准，再加上远超DCI标准的近Rec.2020广色域表现，画面效果自然是无需担心，而同时杜比影院为了营造更具有临场感的体验，整个影厅内将会布置超过40个物理声道，相比传统的11.1甚至是5.1自然是质的提升。

所以说这也难怪导演罗伯特·罗德里格兹和编剧詹姆斯·卡梅隆都亲自为杜比影院站台，表示观众应该在杜比影院观看《阿丽塔：战斗天使》。而实际上《阿丽塔：战斗天使》的伦敦首映以及美国首映都选择了采用杜比视界以及杜比全景声格式播放，全球首映更是在位于伦敦莱斯特广场的英国首家杜比影院举办，其中的合作关系可见一斑了。

当然杜比影院并非十全十美，比如肥厚的3D眼镜对于小编这类“四眼”用户来说并不算友好，希望后续可以做出升级换代。而最令人难过的，大概就是目前中国大陆地区“仅”有47家杜比影院，分布在全国28个城市中，对于一部分用户来说，可能短时间内难以与杜比影院结缘，看来杜比还是要在影院建设上多下些功夫了。

而除了杜比影院外，第二代激光IMAX也算得上是过去一年里的顶级影院之一，在IMAX刚刚诞生的那几年里，我们确实折服于超大屏幕带来的强悍冲击感，但奈何IMAX放映机使用的氙气灯寿命并不理想，早期的IMAX影厅目前都已经多多少少开始显露出亮度不足的问题，十分影响电影观感，所以IMAX开始把更多精力押宝在了激光放映机领域。

初代激光IMAX无疑是惊艳的，在双激光投影系统加持下，超高亮度、对比度以及色彩表现都不是问题，配合同样的超大银幕，整体观感确实领先传统IMAX一大截，但奈何这套名为GT Laser的双机系统实在是造价高昂，所以目前国内最终只在哈尔滨泰莱、昆明大都以及东莞华南Mall和台北美丽华四家商业影厅以及辽宁科技馆能够见到GT系统的激光IMAX，并且IMAX之后也没有在国内增设的计划。

而为了能给更好的推广市场，IMAX在去年已经根据初代系统研发出了单激光投影系统的二代激光IMAX，实际上从我们之前的体验来看，虽然投影配置略有缩水，但整体画面表现还是处于一线水准，相比传统IMAX，新的激光IMAX在对比度以及亮度表现上都更上一层，同时色域也达到了Rec.2020广色域，有了与杜比影院一决高下的能力（听说你早就体验过“激光IMAX”？不，你没有！新一代刚刚才来！）。不过即使升级到了第二代激光系统，新的激光IMAX影厅依旧只配备5.1或是12声道音响系统，虽然还是能对观影者进行很好的环绕，但就临场感以及方位感来说，二代激光IMAX依旧难以匹敌杜比影院，所以最终体验上可能还是略逊一筹。

所以最终答案很明显，如果有条件的同学，还是尽可能的去杜比影院看吧，毕竟这也算是官方力荐，当然激光IMAX和二代激光IMAX也很不错，同样值得被选择，至于其它影院，大概就已经再难分出个“甲乙丙丁”了。

最后要提醒大家的是，虽然大家都看到了海报上硕大的“詹姆斯·卡梅隆”名号，但本作的导演不是卡梅隆不是卡梅隆不是卡梅隆（重要的问题说三遍），卡神在本作中只担任了编剧一角。当然即使不是卡梅隆亲自上阵执导，大家也不必担心这部影片的质量，对于一部架空虚拟世界的影片来说，看的爽就行了。至于那些喜欢在这类影片（包括《流浪地球》在内）找茬儿的“大评论家”，只好一张图片奉上了。

而在《阿丽塔：战斗天使》之后，海外大片将会正式展开新一年的攻势，不知道还有哪些大片已经被大家列入了自己必看榜单呢？