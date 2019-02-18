真的有地外生命吗？NASA成立寻找外星人的研究小组

IT之家2月18日消息 美国国家航空航天局(NASA)本周在硅谷成立了一支新的研究小组。该小组将致力于寻找地球以外的生命，探索有关生命如何在地球上起源以及生命在其他地方是否可能存在的问题答案。

该研究小组名为“生命探测科学中心”（CLDS），它将成为美国宇航局位于加州山景城的艾姆斯研究中心的一部分，并汇集全球在物理学、生物学、天体物理学等领域具有专长的许多研究人员。

艾姆斯研究中心首席研究员赫勒尔（Tori Hoehler）表示：“寻找地外生命不能用一刀切的方法。要想取得突破，我们需要开发定制工具和策略，以检测生活在与地球完全不同的其他世界的独特条件。我们现在拥有科学和工程专业知识来解答这一深刻的问题。随着科学证据越发清晰，我们伟大的科学家团体准备迎接这一重大挑战。”

来自乔治敦大学和乔治亚理工学院的科研团队将加入生命探测科学中心。

乔治敦大学实验室的研究人员将检查“生命指纹”，并试图从遥远的土地上认出“我们不知道的”生命，因为在那里的生命可能看起来与地球上的截然不同。

佐治亚理工学院的“跨越时空的海洋”（Oceans Across Space and Time）团队将调查太阳系冰冷的外圈卫星或古代火星上过去或现在存在生命的可能性。

在接下来的一年里，将有数十支科研团队加入这个项目。该项目将以NASA 2015年的系外行星系统科学(Exoplanet System Science)项目为模型，该项目旨在研究遥远行星的宜居性。