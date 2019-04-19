评测：我花钱买的戴森Pure Cool Me风扇，凭什么给你吹风

一般而言，在公共场合我们都要尽量少“打扰”别人，但也止不住有些人特别矫情。比如最近气温逐渐升高，开空调么冷，不开又热，那肯定是要开电风扇啦，这时候就有人跳出来了，说你风大了吹得她不舒服，你调小了吧，又说你风那么小还不如不开！

面对这类“杠精”，放在以前，你只能吨吨吨的喝下两杯冰奶茶压制下随时能喷发而出的火气。不过，现在随着戴森在上个月推出了号称“史上最自私”的风扇——Pure Cool Me后，情况有了变化。

到底产生了怎样的变化呢？不如就和我们一起来亲自感受下这台“自私”的戴森Pure Cool Me风扇吧。

圆脑袋胖身体不是音箱是电风扇

说实话，当我第一眼看到戴森Pure Cool Me风扇时，我也是目瞪口呆.jpg，毕竟这跟戴森以往那些Pure Cool啊Pure Hot都长得太不像了吧！圆咕噜噜胖乎乎，你要说它是个桌面音箱我都相信。

基本上除了它下半部分的设计还能依稀看到Pure Cool系列产品的影子外，反正上半部分那个半圆形的设计是无论如何都看不出跟之前的无叶风扇有任何相似之处。

那我们就先来说说相似的“下半身”。和之前Pure Cool系列产品一样，戴森Pure Cool Me风扇下半身的部分其实是个净化器，内置HEAP滤网，可以过滤掉空气中99.95%的有害物质，包括花粉过敏原、细菌、挥发物质和小至0.1微米的颗粒物等。

而且，细心的你会发现，这次戴森Pure Cool Me风扇在更换滤网时比Pure系列其他的产品更“优雅”。只需将风扇“上半身”拆开，然后拎起滤网的两根拎带，滤网就拿出来了。此外，需不需要更换滤网，我们通过在机身底部的小屏幕上就能查看到滤网的使用情况。

▲滤网动画GIF

同时，这次的遥控器也被安置在了“下半身”，毕竟“上半身”使用来吹风的，放在哪里都会挡着风吧。电源口和电源开关在机身背面，插上电源后，顺手按下电源开关，你就可以开始享受这“自私”的风扇了。

▲风力大小通过遥控器控制GIF

而本次戴森Pure Cool Me风扇的最大的设计亮点就在“上半身”，戴森抛弃了传统的长条形出风口，直接在风口位置做了一个球。下方滤芯过滤后的清洁空气会通过球上方和下方的出风口吹出来，并在球形的中间点汇合后喷射出来，可以以一个相当精准的角度笔直地吹出洁净空气。

同时，我们也可以通过滑动风扇上方的球状部件来调整空气吹出的角度，这就是我们说的可以“自私”的吹风。嗯，光看文字是不是很不直观？那我们还是通过实际操作来给大家展示一番，这股来自戴森的风到底有多“自私”。

▲调整出风口GIF

调整角度自己的风扇吹自己

在大部分人眼里，戴森是一家家电企业，但事实上，除了戴森创始人儿子的灯类产品外，戴森几乎可以被看作是一个以空气动力学见长的设计公司了。而戴森Pure Cool Me风扇的设计灵感，据说最初是来自詹姆斯老爷子非常钟爱的鹞式战斗机，该战斗机可以通过对喷气口朝向的调整，在短时间内垂直起飞降落。

▲鹞式战斗机

戴森Pure Cool Me风扇就是在电机的带动下，让气流经过上升、聚集、向外投射三个过程，从而产生风。这就是戴森在其官网里介绍Pure Cool Me时，提到了一项独创技术——dyson core flow气流聚合技术。

▲dyson core flow气流聚合技术

同时，借助球形可滑动设计，戴森Pure Cool Me风扇的风向可以手动实现70度平滑调节。当然，通过遥控器，风扇还可以平行左右转动来扩大送风范围，不过建议还是在周围没啥人的时候使用，不然矫情的朋友又要说你的风吹到他了呢。

▲左右平移转动GIF

▲旋转开关通过遥控器控制GIF

但其实，由于定向送风的关系，戴森Pure Cool Me风扇吹出来的风，还真不是你想蹭就能蹭到的。比如下面这个GIF动图，当开启戴森Pure Cool Me风扇后，虽然在同一方向都显示有风，可我们看到风力的强度也是随着距离而减弱的，如果你坐在风扇边上，那坐在你边上的人基本是吹不到风的。

▲风力逐渐减小GIF

再接着来看这两个动图，除了中间有风让丝带飘起来外，我们看到丝带往左往右都没有飘起来；而同样，丝带往上往下也都没有飘起来，只有在出风口的地方在随风飘动。

▲风向测试：左右无风

▲风向测试：上下无风

当我们手动改变风向时，比如向上吹，下面就没有风。向下吹，上面就没有风。不管是下方这个吹乒乓球的演示，还是丝带的演示，都很好的表现了这一点，现在你相信了吧，这台戴森Pure Cool Me风扇真的非常“自私”。

▲乒乓球随着风向的变化被吹走了GIF

▲改变风向后，相应的丝带就不再飘动GIF

吹这条街上最“自我”的风

看到这里，你应该明白戴森做一台风扇的目的是什么了吧？就是“专为个人打造”。不管是多亲密的人，每个人对温度的感知也是存在极大差距的，而戴森这次推出的Pure Cool Me风扇就是立志让大家一人一台风扇，吹风也能变得更私密。

当然，让自己过上精致且利己的生活也是要付出代价的，目前戴森Pure Cool Me风扇国内官方售价2690元。该怎么选，先问过自己的钱包咯。