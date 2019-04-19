三星Galaxy A60元气版发布：打孔屏/骁龙675，售价1499元

三星在北京举办新品发布会，推出Galaxy A60元气版手机。该机是三星针对“Online”（线上）市场推出的一款高性价比产品。

这款手机是三星针对线上平台推出的性价比产品，也是三星首次谈及性价比的产品。高通骁龙675处理器，后置三摄，超清影像黑瞳全视屏，屏幕发声技术，6GB运存，最终的价格是1499元，算得上配有诚意了。

三星Galaxy A60元气版采用6.3英寸屏幕，屏占比达到91.8%，摄像头放在屏幕左上角。官方管这块屏幕叫做“超清影像黑瞳全视屏”，与这块屏幕相匹配的是屏幕发声技术。

▲后置三摄

拍照方面，Galaxy A60元气版后置三颗摄像头，一颗为3200万像素，F1.7光圈主摄，一颗为500万像素虚化镜头，最后一颗为800万像素123度超广角镜头。三星表示，人眼视角为120度，这颗123度超广角完全可以还原人眼的视角。此外，三星为这款手机加入了AI场景识别功能。

配置上，Galaxy A60元气版搭载高通骁龙675处理器，配合6GB运存和64GB机身存储。该机内置3500毫安时容量电池，运行One UI系统，支持单手导航、夜间模式等功能。除此以外，三星在这款手机中还加入了面部识别、安全文件夹、Bixby语音助手等功能。

▲售价部分

售价方面，三星Galaxy A60元气版售价1499元。这个价格对于三星来说已经算是颇具性价比了，此外三星还提供了免息分期、优惠换屏、幻彩保护壳等优惠。新机将于4月26日10:00在京东、天猫、苏宁等商城开售。