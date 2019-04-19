郭台铭开除"鸿海战将"属违法，鸿海被判赔偿487万元

4月19日下午消息，据台湾地区《联合报》报道，曾被形容是“鸿海战将”的谢冠宏，在飞机上接到董事长郭台铭的电话，被要求返回公司开会，但因飞机舱门已经关闭而无法下飞机，郭台铭遂当场开除谢冠宏。事后，谢冠宏起诉鸿海，要求鸿海支付补偿、奖金和员工红利。法院二审认定鸿海解雇谢冠宏属违法，应支付给谢冠宏新台币150.15万元（约人民币32.66万元）及23.5万股鸿海股票。

以鸿海集团（2317.TW）今日收盘价新台币88.9元计算，23.5万股鸿海股票共价值新台币2089.15万元，约人民币454.40万元。因此，谢冠宏共获得补偿约人民币487.06万元。

谢冠宏在鸿海服务近10年，从特别助理一路升为鸿海新绿数事业群总经理，曾是富士康最年轻的事业群总经理，媒体形容谢冠宏是郭台铭的左右手，每月薪水有新台币27.3万元（约人民币5.94万元）。

7年前，谢冠宏于2012年10月22日至25日向公司请假，赴日本处理女儿就学、住宿事宜，但因秘书搞乌龙，少帮他请了10月22日的假。而郭台铭22日一早进会议室召开“事业群干部会议”，发现谢冠宏不在，当场打电话询问谢冠宏在哪，且开了外放，在场干部都听见谢回答他是在飞机上。郭台铭当场给谢冠宏两条路走，一是马上下飞机返回开会，二是“如果没有回来，就再也不用回来”；谢冠宏不断求情、道歉，但是因为飞机舱门已经关闭而无法下飞机，郭台铭挂掉电话，在会议上当场宣布开除谢冠宏。

谢冠宏起诉称，虽然他的秘书填错了请假日期，但他还特别在20日亲自向郭台铭补请22日的假，而在21日郭台铭还用专机载他回台北，因此他以为郭台铭是同意他22日休息的。而他在22日是因为飞机舱门已经关闭而无法下飞机，不是故意违反指示，郭台铭却当众宣布开除他，因此鸿海是违法解雇，应支付给他新台币150.15万元补偿、200万元工作奖金、23.5万股鸿海股票。

鸿海则主张，谢冠宏在担任总经理期间，负责电子书、LED的产品，他手下360名台籍员工、2万名大陆员工，对事业群的营运方针、采购有裁量、审核权限，对人事进用、考绩和奖惩也有同意权，平日上班无需签到打卡，遂认为双方是委任关系，并非雇佣关系，不适用劳基法相关规定。

鸿海认为，谢冠宏连续旷工3天，是自请离职，且未达工作目标，公司可依法终止契约，也无须给付谢冠宏工作奖金、股票红利；至于新台币200万元奖金属于赠与性质，公司已经通知谢冠宏撤销赠与，谢冠宏不得再向公司要求给付，希望法官驳回诉讼。

新北地方法院一审未认定鸿海违法解雇，但鸿海要支付给谢冠宏工作奖金新台币190万元。但高院二审认为，双方为请假事宜而诉讼，可见谢冠宏仍须服从公司权威，认定双方是雇佣关系，适用劳基法；对于谢冠宏依规定请假，鸿海没有异议，且即便谢冠宏因为出国而缺席会议，但也已经委请其他干部代理他出席会议，鸿海也未说明谢冠宏缺席公司会议所带来的危害，却以谢冠宏未假缺席会议为由将其解雇，因此认定鸿海解雇属违法。

法院二审判决鸿海应赔偿谢冠宏新台币150.15万元，且郭台铭也答应给付股票给谢冠宏，故鸿海也应付给谢冠宏23.5万股鸿海股票，但工作奖金属于无偿赠与性质，鸿海也以数次表示撤销赠与，所以，谢冠宏不得再请求鸿海支付工作奖金。

台湾地区“最高法院”驳回上诉，维持原审判决，本案终结。