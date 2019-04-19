任天堂Game Boy掌机已经30岁了

1989年4月21日，任天堂正式发布了Game Boy掌机，从此打开视频游戏的全新天地。与任天堂大多数产品一样，Game Boy并没有达到当时的硬件巅峰，却将移动游戏推向了主流化。很快，Game Boy掌机就迎来了它30岁的生日，这里我们不妨回顾一下，在这款板砖上，都发生了什么有趣的事情。

教会了玩家如何玩游戏

直至2005年停产，不完全统计下Game Boy的整体销量达到1亿1800万台左右。如果合计后来的Game Boy Advance版本，数字可以达到2亿，这也是至今为止，掌机领域无法高攀的数字。

关于Game Boy的诞生有很多说法，例如名字的由来是出于日本著名撰稿人糸井重里的想法，但随后糸井重里亲自否认了这一说辞。而硬件设计和细节敲定则是由当时任天堂工程师横井军平完成，他不仅主导了Game Boy的开发过程，并敲定了许多细节，其中之一最艰巨的人物就是不断向下删减硬件需求，以符合当时的市场需求和客观条件。最后横井军平并不满意Game Boy的设计，计划离职之后开发全新掌机WS，但可惜因为车祸英年早逝。

事实上Game Boy也不是任天堂的第一款掌机，他结合了NES和Game & Watch的功能，使用了点阵屏幕，5个控制按键，2个扬声器，以卡带的形式作为游戏媒体。为了节约成本，CPU部分使用了基于Zilog Z8改造的Sharp LR35902 4.19MHz，性能类似英特尔8080，但拥有对音效优化的指令集，也确保了Zilog Z8在Game Boy上能够更高效的运行。

Game & Watch

在按键设计上，Game Boy通过A、B两个按键实现游戏特定动作，利用方向键实现移动，并且配备Select、Start以方便暂停游戏和调用菜单，即使后来推出的Game Boy Advance也能与Game Boy一些早期游戏兼容，将学习门槛降到最低，甚至称为任天堂的特色之一。

正如前面所说，Game Boy的硬件比不上同年代的世嘉Game Gear、雅达利山猫，但由于超长游戏电池续航、掌机本身的耐用性在销量上一路领先，也奠定了任天堂坚持把游戏性而非硬件性能放在第一位的基调。

让扩展力天马行空

Game Boy对于绝大部分玩家而言，天马行空的设计几乎超出了玩家想象力的范围。在那个没有AirDrop、蓝牙、WiFi的年代，Game Boy可以通过内置的红外线部件实现两台Game Boy至今产生互动。并且由于卡带扩展的包容性，红外线摄像头可以直接合成在游戏卡带中，被命名GB Kiss。

GB Kiss最初的设计目的是希望建立一套完整的生态系统，它可以帮助Game Boy连入互联网，更新游戏，甚至具备基本聊天室、邮箱以及虚拟字母按键，听起来非常厉害。

而这个扩展套件被装在《机甲宝贝兵》中，顶部需要额外增加一个CR2025纽扣电池。只不过红外线的可靠程度远不如今天的无线传输，当年凭着遥控的发射信号，也完全可以破解出只有通讯之后才能获得的特定物品。

这套红外线技术在后来的GB神奇宝贝宠物互动中被频繁使用，并最终继承到掌机本身中。很快GB Kiss便落下帷幕，在整个产品生命周期中其实没有多少款游戏支持红外线接收和发射，即便后来任天堂3DS也配备红外线端口，但很多时候游戏仍然依靠WiFi来进行数据交互。

红外线仅仅是开始，Game Boy配件在分类上大致可以分成实用派和奇怪派。实用派其实真的很实用，例如可以给Game Boy扩展出照明灯、连接线缆、移动电源，扩展电池组甚至屏幕放大器，在一定程度上增加游戏新鲜感。

但另外一些配件就完全是来搞事情了。例如Game Boy曾经推出过一款打字机，通过与任天堂电子阅读器联合实现文档打印，效果可想而知。

此外，还有一些配件想把Game Boy变成相机，初代Game Boy是黑白点阵屏幕，处理器也无法强大到提供实时预览，拍出来的画面自然也不敢恭维。但毕竟是任天堂，只有给它花过钱了，才知道是不是真的会后悔。

依靠有线连接，甚至还有人让Game Boy变成了无人机遥控器，他利用了一套开源平台和FTDI让Game Boy变成了一个USB控制器，实现代码最终共享到了GitHub，只要稍微有一点变成基础，就能成功复制这套黑科技操作。只不过让Game Boy遥控无人机什么的与游戏无关，噱头成分更多。

在模拟器中找到新生

如今我们已经很难买到全新的Game Boy，Game Boy游戏的重任最终落到了模拟器身上。早些年模拟器与盗版几乎是同义词，但后来诸如PlayStation Classic、NEOGEO mini都采用了模拟器解决方案，也算是一种洗白。

关于Game Boy模拟器历史其实有些模糊，传言在1996年左右，第一款可靠的Game Boy模拟器已经诞生，并能成功运行在PC DOS系统上。无论模拟器执行效率如何，都难以抵御PC更为强大的运算能力。特别是国内一些任天堂粉丝，很可能也是从模拟器上第一次玩到了任天堂Game Boy的游戏。

后来，PlayStation Portable破解以及其拥有足够强劲机能，利用PSP GB模拟器来玩GB游戏也未尝不可，其中出名的包括《逆转裁判》系列。时至今日，《逆转裁判1、2、3》仍然被坚持不懈的搬运到无数平台，比如iOS、PC、PlayStation，粉丝纷纷购以正版补票上车，也算是对当年情怀的交代。

给Switch铺平道路

任天堂发现办公室白领在闲下来的时候，会通过玩计算器解压。掌机的概念应运而生，凭借着Game&Watch尝到甜头，以及Game Boy的巨大成功，让任天堂坚信性能不是决定游戏机销量的第一因素。

随着时间的推移，任天堂开始在移动游戏设备上尝试出了不同花样。例如后来的任天堂DS、3DS，配备双屏设计，具备摇杆，甚至简易的3D拍照系统。跨度之大甚至让任天堂内部也产生过质疑。例如已故任天堂岩田聪也曾经表示过怀疑Game Boy和任天堂DS是否有足够资格推向世界。

从现在来看，这些担心是多余的。任天堂不仅制造了可靠、长续航的掌机，也将独占游戏、天马行空想象力的玩法带给人们。没有任天堂，你可能想象不出Wii U这样的双屏幕如何做到主机与掌机兼顾，也无法想象同一款游戏如何轻松呈现在小屏幕和大屏幕上。

至今，我们仍然能听到厂商们吹嘘4K 60fps等专业术语。这是冷冰冰的数字不能代表游戏性和新鲜感。最新款游戏机Switch印证了相似的道理，从性能上看它仍然是PS4、Xbox One推崇的反面例子，即便如此，它仍然能吸引无数粉丝为其掏腰包，甚至只需要几块纸板Switch Labo，就能让Switch再火爆上一阵。

Game Boy给任天堂带来的不仅仅是销量和成就，还获得了一套别人无法复制的成功定律。同样也感谢任天堂当初在原型机上削弱了机能和掌机成本，将游戏性和创意摆在第一位的Game Boy，至今开来都是很有远见的。