内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

不只有魅族16S！魅族4月23日发布会爆料汇总

2019-4-19 18:40:37来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

“魅族16s旗舰手机发布会”邀请函已经抵达IT之家，这场发布会将在4月23日在珠海举行。根据爆料，除了主角魅族16S，发布会上还会有一大票产品亮相。IT之家将在这篇文章中进行整理。

Design by J.Wong的特殊礼物

魅族配件今日下午在微博放出了Design by J.Wong的特殊礼物。有猜测称这会是一条定制的=腰带，之前黄章在社区和用户讨论过要做一条环保舒适的腰带，因为市面上的腰带很少有让人满意的。

image.png

随后有数码博主爆出Design by J.Wong的配件新品包装盒，限量打造，至于价格是日常价的十多倍。

image.png

双肩包

除了Design by J.Wong的特殊礼物，魅族还将在4月23日发布会推出更多的配件新品。从魅族配件预热内容看，新品应该会有新一代双肩包，这款背包具备防水功能。

POP2无线耳机

早前，魅族配件放出了网友对POP满意度的投票，结合昨日魅族配件的配件新成员海报，还有一款重量级新品是POP2没跑了。由于爆料信息并不丰富，POP2相较POP1的提升的地方还比较模糊。


魅族HIFI解码耳放

4月12日，魅族官方商城上架了一款名为“魅族HIFI解码耳放”的新产品，虚拟价格显示“9999”。官方给出的参数显示，这款HIFI解码耳放为Type-C转3.5mm耳机接口转接头，内置CS43131解码芯片。

根据黄章在魅族社区透漏的信息，即将发布的魅族16s将取消3.5mm耳机孔，不出意外的话，这款新上架的解码耳放就是为魅族16s准备的。

根据现有的消息来看，魅族16s正面设计基本延续了魅族16的风格，采用对称的全面屏设计，没有刘海、水滴等部分。但在手机背面，魅族16s的后置双摄移到了机身左上角。

配置方面，魅族16s会采用骁龙855处理器，存储有8+128GB选项，后置双摄组合为4800万+2000万像素，电池容量为3600mAh。从配置来看，魅族16s自然是顶级旗舰的水准。当然，没有配置三摄，这点可能让人略微感到有些遗憾。

大家最关心的价格方面，可能是魅族16s最大的悬念。当然，黄章已经多次在论坛里给大家打了预防针，表示定价不可能再像魅族16那么便宜，售价估计为3398元以内。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：魅族16S魅族POP

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有