不只有魅族16S！魅族4月23日发布会爆料汇总

“魅族16s旗舰手机发布会”邀请函已经抵达IT之家，这场发布会将在4月23日在珠海举行。根据爆料，除了主角魅族16S，发布会上还会有一大票产品亮相。IT之家将在这篇文章中进行整理。

Design by J.Wong的特殊礼物

魅族配件今日下午在微博放出了Design by J.Wong的特殊礼物。有猜测称这会是一条定制的=腰带，之前黄章在社区和用户讨论过要做一条环保舒适的腰带，因为市面上的腰带很少有让人满意的。

随后有数码博主爆出Design by J.Wong的配件新品包装盒，限量打造，至于价格是日常价的十多倍。

双肩包

除了Design by J.Wong的特殊礼物，魅族还将在4月23日发布会推出更多的配件新品。从魅族配件预热内容看，新品应该会有新一代双肩包，这款背包具备防水功能。

POP2无线耳机

早前，魅族配件放出了网友对POP满意度的投票，结合昨日魅族配件的配件新成员海报，还有一款重量级新品是POP2没跑了。由于爆料信息并不丰富，POP2相较POP1的提升的地方还比较模糊。





魅族HIFI解码耳放

4月12日，魅族官方商城上架了一款名为“魅族HIFI解码耳放”的新产品，虚拟价格显示“9999”。官方给出的参数显示，这款HIFI解码耳放为Type-C转3.5mm耳机接口转接头，内置CS43131解码芯片。

根据黄章在魅族社区透漏的信息，即将发布的魅族16s将取消3.5mm耳机孔，不出意外的话，这款新上架的解码耳放就是为魅族16s准备的。

根据现有的消息来看，魅族16s正面设计基本延续了魅族16的风格，采用对称的全面屏设计，没有刘海、水滴等部分。但在手机背面，魅族16s的后置双摄移到了机身左上角。

配置方面，魅族16s会采用骁龙855处理器，存储有8+128GB选项，后置双摄组合为4800万+2000万像素，电池容量为3600mAh。从配置来看，魅族16s自然是顶级旗舰的水准。当然，没有配置三摄，这点可能让人略微感到有些遗憾。

大家最关心的价格方面，可能是魅族16s最大的悬念。当然，黄章已经多次在论坛里给大家打了预防针，表示定价不可能再像魅族16那么便宜，售价估计为3398元以内。