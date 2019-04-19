富士康：继续兑现美国建厂合约，LCD工厂今夏开工

据路透社报道，富士康今日表示，将继续执行在威斯康星州建造一座显示面板工厂和技术研究中心这一合约。而就在数日前，威斯康星州州长刚刚表示，希望重新讨论这笔交易。

2017年7月，富士康宣布四年内在美国威斯康星州投资100亿美元建造最先进的LCD面板工厂，最终可能为当地创造逾1.3万个工作岗位。这是美国历史上外资企业最大的“绿地投资”项目，被美国总统特朗普盛赞为“世界第八大奇迹”。

但有报道称，自奠基以来，该工厂的建设几乎没有任何实质性进展。今年早些时候，郭台铭的特别助理胡国辉曾表示，由于美国劳动力成本相对较高，在美国生产先进LCD面板的成本很高，富士康美国LCD面板工厂计划可能收缩、甚至搁置。

今年1月，民主党人托尼·埃弗斯（Tony Evers）出任威斯康星州州长，从上任州长斯科特·沃克（Scott Walker）手中接过了一项协议，为富士康提供约40亿美元的税收优惠和其他激励措施。

对此，埃弗斯本周二表示，预计富士康无法实现此前定下的为该州创造就业的目标。为此，他希望重新谈判该州与富士康的合同。埃弗斯认为，与双方签约时相比，当前的形势已经发生了改变。

埃弗斯说：“我们的目标是确保纳税人得到保护，环境标准得到保护。我们认为，需要研究一下这份合同。”埃弗斯还表示，现在讨论合同的具体修改还为时尚早，但合同涉及的项目可能需要缩减，这有利于该项目的推进。

对此，富士康今日在一份声明中称：“富士康仍致力于这份合约。我们致力于在威斯康星州创造就业机会的承诺是长期的，将延续到合约期限及更长时间。”富士康同时表示，LCD显示面板制造工厂的建设工作将于今年夏季启动。

为了有资格享受税收抵免，富士康必须符合当前合同规定的某些招聘和资本投资目标。但去年，富士康并未达到就业方面的目标，仅聘用了178名全职员工，未达到260人的目标，因此未能获得高达950万美元的税收抵免。