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OPPO第三家超级旗舰店北京开业，年底将完成一线城市整体布局

2019-4-19 20:01:31来源：网易科技作者：静静责编：骑士评论：

4月19日消息，OPPO全球第三家超级旗舰店在北京华熙LIVE·五棵松开幕。OPPO同日在店内开售了全新产品系列OPPO Reno。

OPPO正在全力推动线下零售体系优化升级，并且已经取得阶段性进展。在上海、深圳之后，OPPO在北京华熙LIVE·五棵松召开了第三家超级旗舰店。

OPPO北京超级旗舰店运用“科技白”设计带来自由、无边界的空间体验，以创新科技打造趣味、智能的互动体验，是OPPO探索创新特色零售模式的最新成果。据了解，OPPO北京超级旗舰店共拥有12项展陈设计专利，包括耳机胶囊、无线防盗、充电可视化在内的互动装置，可以丰富消费者的进店体验。

OPPO中国大陆事业部销售总经理严涛表示：“未来，我们将以‘高质服务’为零售渠道的战略核心，通过零售‘内容’变革，为消费者带来独特、有价值的科技体验。”

在运营上，OPPO北京超级旗舰店继续深化销服一体模式，围绕消费者生活方式及情感价值，定期打造一系列线下活动，与消费者开展对话沟通。

目前，OPPO已基本形成以超级旗舰店为核心，以旗舰店、体验店、专卖店构建复合网络的“金字塔”式零售体系。

据了解，OPPO已进驻一线、二线城市近300家购物中心，预计2020年将完成进驻近2000家购物中心，2019年下半年，全球第四家超级旗舰店将于广州开业，届时，OPPO将完成一线城市超级旗舰店的整体布局。

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关键词：OPPO

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