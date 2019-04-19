紧凑SUV还想要点豪华感？那就看看林肯Corsair吧

SUV卖的好这事儿大家都早已心知肚明，而在细分市场里，紧凑型豪华SUV也有着相当不错的市场表现，大牌+低价+SUV的策略让无数吃瓜群众纷纷掏出钱包。面对如此市场，林肯自然也不免心动，他们最近就在纽约车展上发布了自己全新的紧凑型SUV林肯Corsair。

从外观来看的话，林肯Corsair显然是沿袭了家族中新航海家的设计灵感，只是与航海家那种霸气侧漏的气势相比，林肯Corsair看起来就要灵动许多。除了相对精致的车首外，车尾的曲线造型绝对能在年轻人心中博得一个高分。

而在内饰方面，林肯Corsair也是更偏向于年轻化，中控位置使用了类似于双层结构设计，既保留了足够多的控制按键，也保证了储物盒的容积。顶部搭载一套8英寸悬浮式显示屏，支持Carplay等主流智能连接功能，总之一切都是当下最讨好年轻人取向的设计。贯穿式的空调出风口也许会多少有些令人出戏，但作为一个经典的美式汽车品牌，沿用这样的设计凸显自己的风格也是在情理之中。

林肯Corsair标配一台2.0T发动机，匹配8速自动变速箱，林肯并没有太多提及发动机的升级策略，所以林肯Corsair使用的很有可能就是MKC同款，最高可输出253匹马力，峰值扭矩389牛米（MKC数据，Corsair可能会略有调整），配合AWD智能四驱系统，日常驾驶使用自然没什么问题。

当然在安全性功能方面，林肯Corsair也有带Stop&Go的ACC自适应巡航系统、LCA车道居中辅助、TSR路标标识识别、ESA紧急避让等一众顶级智能驾驶技术加身，也算是非常迎合当下对于智能车辆驾驶技术的风潮了。

林肯并没有在纽约车展公布Corsair的具体售价，从定位来看，大概会与现款MKC差别不大，而同时林肯还表示林肯Corsair将会在中国进行生产，并于今年年底在中国国内上市，这也是林肯首款在中国生产并销售的车型，看来林肯是想要通过这一车型同时吞下中国市场和紧凑型豪华SUV两大多金元素了。