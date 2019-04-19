复习：只谈核数没意义，带你重新认识手机SoC

你的手机是几核的？在比较两款手机区别时，在几年前，这是我们最常问的一个问题。CPU核心数量的多寡的确是衡量手机性能的重要指标，但却不是最准确的指标。

以市面上最常见的高通骁龙处理器为例，在整个“处理器”中，CPU部分只占芯片面积的15%，其他85%则被图像处理器（GPU）、数字信号处理器（DSP）、调制解调器（Modem）、导航定位、多媒体等等芯片或者模块占据。

事实上，比起“处理器”，我们把这种芯片称为“SoC（System on Chip，片上系统）”更加合适。SoC是一个微小的系统，如果把中央处理器（CPU）比作大脑，那么SoC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的整个人体。爱活新技术研习社今天承担科普任务，为大家解析手机处理器SoC里面的秘密。

CPU：手机的大脑

如果把SoC比作人体，CPU就是整个SoC的大脑。CPU的正式称谓是“中央处理器”，你开口问朋友“你的手机是几核的？”指的就是这个部分。CPU是一块超大规模的集成电路，也是手机的运算核心和控制核心，它占的面积比例不大，却承担了最重要的功能。

工作时，CPU主要承担手机通用任务处理和控制、仲裁工作。操作A和操作B相加等于多少？程序C有一段指令要执行，需要几个周期？执行完毕后接下来该干吗？这些事儿CPU一秒钟要“思考”万亿次，确保你的手机始终“智能”。

大家最常问的那句“你的手机是几核的？”指的是CPU核心的数量。现代CPU早就脱离单打独斗的时代了，把很多个处理器集成到一个芯片里面，让各个处理器并行的执行不同的任务，提升处理器速度，这就是现代多核处理器的基本思想。目前的手机处理器有双核、四核、八核等多种形式。

核心数量的多寡在一定程度上可以体现性能，但事情没有这么绝对，除了核心数量，单个核心本身的“质量”也非常重要，这就牵涉到另外的概念：架构、缓存、频率。

一般而言，2014年你能买到的智能手机CPU，都使用ARM公司开发的同一个指令集——ARMv7-A，你可以理解为不同CPU都讲同一种语言（普通话）。但在相同指令集下，ARM却提供多种不同架构供厂商选择（大家都讲普通话，也分为小学生、中学生、大学生），例如常见的Cortex-A7、Cortex-A9、Cortex-A15....像高通这种实力比较强大的厂商，还会开发自己独有的架构，例如骁龙800/600/400系列处理器使用的“Krait”。

不同的架构有着不同的性能和功耗，要具体讲清楚各个架构之间的区别，本文的篇幅就岌岌可危了，此处不多费口舌。你只需要知道：CPU只是整个SoC的一小部分，核心数量又是CPU众多性能指标的一小部分，核心数量的多寡不代表CPU的最终性能，更不能代表整个SoC的性能。

对了，衡量手机CPU还有另一个重要指标——能耗。手机电池容量有限，省电是每个手机CPU的必修课，许多公司在这方面都有自己的绝活。例如，在骁龙处理器中，高通自行开发的aSMP架构允许单独控制每个处理器核心的电压和频率，当任务比较简单时处理器还会智能的进入休眠状态，最终体现出来的效果是又快又省电。

GPU：速度超快的画师

实际上，不管是2D还是3D游戏，它们多多少少都跟手机的GPU离不开干系。哪个部件在手机SoC里霸占的面积最大？告诉你吧，也是GPU（Graphic Processing Unit，图像处理单元），GPU负责手机上绝大多数图形的渲染，你平常玩儿的那些手机游戏，大部分都靠它来处理，你可以把它想象成一名速度超快的画图师。

最开始，手机的GPU还是一个很简单、很无关紧要的组件。像苹果的第一代iPhone，诺基亚一些采用Symbian系统的智能手机，它们的GPU，无论功能还是性能都相当“可怜”。但随着技术的发展，GPU在SoC中的地位迅速膨胀，其体积甚至超过了CPU，霸占了一大块地盘。

为什么GPU会变得越来越重要？看看你手机上越来越大的屏幕就知道了——分辨率从最早的VGA（640×480）一路进化到了现在的1080p（1920×1080），甚至是2K（2560×1440），GPU需要渲染的图形像素多了好几十倍，功能和性能自然也是水涨船高。

对了，随着功能和性能的进化，现在GPU能完成的已经不仅仅是图形处理工作了，它甚至还“抢”了CPU一些活儿来干。安卓系统从4.0到4.1那次著名的“黄油进化（Project Butter）”，就是让GPU承担系统界面的渲染工作，让整个系统界面变得更加流畅、丝般顺滑。

GPU特别适合处理大规模并行的数据，因为图形计算本身就是一种大规模并行处理。现在安卓系统中许多图形之外的任务都交给了GPU，例如网页渲染，你觉得用起来速度特别快的那些浏览器，它们渲染网页十有八九就用到了GPU。

在未来，随着扩增现实等虚拟视觉技术的大行其道，GPU会承担更多通用处理的任务，它跟CPU之间的关系也会越发微妙，用一句形象点的话来说就是：CPU做管理，GPU当苦力。我们预计，GPU在整个SoC里的地位还会看涨，是一支优秀的潜力股。诸位下一次够买手机的时候，千万记得关注下它的GPU哦。

DSP：处理数据的专家

为什么有些手机摄像头用起来反应迟钝，有些手机的摄像头却快如闪电？除了软件优化的功力，手机摄像头背后还站着一名功臣——DSP。

DSP是另一个关键的处理组件，它的性质与GPU有些类似：专门处理那些超大规模、并行的数据，最典型的两个例子就是：手机摄像头所拍摄的图像，以及手机播放器里五花八门的音效。

可不要小看了这两个看似简单的任务，现在手机搭载的摄像头像素都高得吓人，连拍速度动则10fps、20fps，如果没有DSP，短时间内大量的图像数据足以把一个四核CPU塞满，让你的手机完全干不了其它事情

根据公开的数据，骁龙810处理器搭载的Hexagon DSP拥有14位双图像信号处理器，像素吞吐量高达1.2GPixels/s——每秒钟12亿像素！通过这个数字，你可以感受一下流经DSP的数据量有多恐怖。

正是因为有了专门的DSP，我们才能在手机摄像头上享受越来越高的像素、零快门延迟、面部检测以及高级后处理（如对象移除和克隆）等功能。与CPU、GPU的不同之处在于，DSP的任务更加专注、单一。DSP没办法胜任CPU、GPU的全部任务，但在它自己擅长的图像、音效处理中，它运行时的功耗要比CPU和GPU低得多，所以我们把DSP称作“数据处理专家”。

基带/射频前端：手机的耳朵和嘴巴

进入3G/4G时代之后，只要连上移动网络，似乎任何一台手机都能毫无压力下载大量图片、观看高清视频，但在2G时代，事情可没这么简单。你能这么轻松的刷微博、刷朋友圈、在线购物...完全是手机基带芯片和射频前端进化的功劳。如果把手机比作人体，集成手机SoC里面的基带芯片，加上外置的射频前端，就是人的耳朵和嘴巴，它们负责手机与外界的通讯。

基带芯片又称Baseband，它最主要的功能就是调制收发信号。具体地说，在你给人打电话时，基带芯片把你的声音信号编译成用来发射的基带码，传输给基站；而在其他人向你打电话时，基带芯片把收到的基带码解译为音频信号，然后通过扬声器发出来。到了3G/4G时代，基带芯片还要负责大量网页、图像和视频信息的编译——对于基带芯片来说，这些东西最终都会变成信号。

由于调制信号的过程实在是太过复杂，基带芯片内部俨然是一个自己的小王国，它有自己的CPU、自己的信道编码器、自己的DSP、自己的调制解调器和接口模块...好一点的基带，例如高通的Gobi，还内置了自己独占的256MB内存。

与基带芯片搭配工作的模块叫做射频前端（RF），它负责信号的数字/模拟转换工作，同时还要负责信号的放大。基带芯片和射频前端一起工作，共同决定了手机的通讯制式。你的手机是3G还是4G？能兼容联通、移动还是电信的网络？这些都是由基带芯片+射频前端说了算的。

除了支持众多通讯制式，优秀的基带芯片还必须能具备把不同频段“揉合”到一起的能力，因为不同运营商的频谱资源实在太分散了。例如，中国移动的4G网络总共拥有130MHz的频谱资源，频段却分散成了三个，分别是：1880-1900MHz、2320-2370MHz、2575-2635MHz。在手机工作的时候，通讯模块得把这三个不同的频段整合到一起，模拟成“一个频段”进行通讯，这样才能保证最快速度，我们把这种功能称为“载波聚合”。打个形象的比方，载波聚合技术相当于一个阀门，把很多根分散的小水管凑到一起，最终形成一股充沛的大水流。

另外，新一代手机还流行一个趋势：把一切与信号相关的部分都交给基带芯片来管理。例如GPU信号、WiFi信号、蓝牙信号...在以前，手机每添加这样一个连接功能，就需要多装一块芯片。现在它们都交给基带来管，就能节约不少成本，耗电也会大大降低。

由于功能超多，复杂度超高，基带芯片也被称为“手机上设计最艰难的地带”。高通公司的王牌组合——Gobi基带芯片+ RF360射频前端就是业界标杆，它功能多得像超人：最顶配的Gobi可以支持GSM/WCDMA/CDMA/TDD-LTE/FDD-LTE等从2G到4G的全部网络制式；兼容全球运营商多达数十个不同的频段；能通过载波聚合技术把分散的频段整合到一起工作；还能收发WiFi/蓝牙/GPS/FM收音机等种类繁多的信号；为了省电，每一个模块都是可以单独开关的....同时，最不可思议的是，功能如此强大的基带芯片，居然也能用硅半导体工艺制造，作为一个模块集成到SoC内部！这其实也是高通公司在业内的一大技术优势。

如何判断一款手机SoC中基带芯片的技术水平？你完全不用强迫自己记住那些晦涩的技术名词，只要看它的功能就够了——支持多少种4G/5G制式？兼容多少网络频段？支不支持WiFi 802.11ac等等？利用排除法一一筛选，你会发现最终的选择所剩无几。

多媒体引擎：口袋里的影院

两三年前，要播放1080p的蓝光影片，你还的专门花钱去买上一台蓝光播放器。现在，你只需掏出手机轻点屏幕，就能播放高画质的1080p视频，是不是很神奇？

这很正常，因为你的手机SoC里，有一颗强大的多媒体引擎，它已经把视频编解码的活儿都包办了。

能流畅解码1080p分辨率的H.264视频已经是手机SoC的标准配置，你无根本需担心背后的码率、分辨率问题，这些都是多媒体引擎的功劳。

从骁龙805/骁龙810 SoC开始，内置的多媒体引擎开始支持H.265（HEVC）硬件解码功能，它们足够以最高60Hz的帧率解码4K分辨率的视频，如此强悍的参数不禁让人感叹：手机屏幕能跟得上吗？

传感器中心：时刻待机的绿色管家

还记得苹果在iPhone 5s发布会上大肆宣传的那块“M7协处理器”吗？在主处理器（CPU）保持休眠的情况下，它能替代执行一些低数据量、长时间运行的任务，从而大大降低整个SoC的功耗。

在Moto X发布时，摩托罗拉演示了一个神奇的功能：手机保持休眠，你说一句话，就能在瞬间把它唤醒。现在，诸多手机都已经具备了这样的功能。

此前手机SoC集成了专门支持传感器运作的模块，例如三星就把Galaxy S5上的类似模块称为“传感器中心（Sensor Hub）”。在你感叹Moto X手机语音唤醒的神奇时，不要忘记，在你的手机SoC里有这么一个传感器中心，在背后默默支撑。

电源管理：节能总管

处理器要省电，科学的电源管理当然少不了。这里的电源管理可不是Google Play上下载的那些免费软件，而是实实在在的硬件电路，它集成在芯片里，是SoC的一部分。

以高通骁龙处理器为例，在SoC工作时，电源管理电路管控着各个CPU核心，它能够根据任务负载动态的调整每个CPU核心的频率和电压，最大程度节约电力。同时，骁龙的电源管理电力还支持Qualcomm Quick Charge这种快速充电技术，它能把充电时间缩短最多75%。

结语

过去，在谈及手机处理器性能时，我们总是过于强调CPU本身，而忽略了其它组件，这显然是不合理的。实际上，我们应该用更科学的眼光来看待手机“处理器”——它是一颗SoC，是一个包含大量不同组件相互合作的一个系统。手机不同于电脑，它不仅是一个运算工具，还是你的电话、随身听、相机、游戏机。在手机SoC中，除了CPU，还有二三十个不同的组件在为你工作，它们都是你应该关注的重要伙伴。

本文来自2014年的《只谈核数没意义 带你重新认识手机SoC》。