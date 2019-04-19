5月1日起，北京电动车无牌上路将被罚

IT之家4月19日消息 据报道，根据《北京市电动自行车过渡期登记和通行管理办法》相关规定，截止2019年4月30日24时，北京公安交管部门将不再办理电动自行车临时标识申领业务。5月1日后，凡是未悬挂临时标识或者号牌的电动自行车上道路行驶，交管部门将依法实施处罚。

截止目前，交管部门总计已申请审核通过总人数达到212万，发放临时标识184万。2019年4月30日24时，交管部门“过渡期电动自行车申领临时标识工作平台”临时标识申领功能将准时关闭，交管部门将不再接受市民群众新提交的临时标识申领业务。同时，自2019年5月1日零时起，未按规定申领临时标识以及未按规定登记注册并悬挂号牌的电动自行车均不得上道路行驶，否则交管部门将依法予以处罚。

北京交管部门提示：一是过渡期电动自行车临时标识申领办理期限截止到2019年4月30日24时，未在《产品目录》内的电动自行车车主均可按照相关流程到交管部门申领临时标识；二是对于已通过“过渡期电动自行车申领临时标识工作平台”注册申领临时标识并生成预约二维码，但未实际领取到临时标识的电动自行车，上道路行驶可暂不处罚，相关车主应尽快到交管部门领取临时标识。三是外埠电动自行车号牌、标识不能在本市道路行驶的，驾驶人应按本市规定办理登记，领取号牌后方可在本市道路行驶。

此外，对于2018年11月1日前购买的，且在《产品目录》内的电动自行车，因时间久远购车凭证或车辆整车出厂合格证明丢失的，车主可持身份证明并交验车辆后，到本市任一家非机动车登记站办理电动自行车注册业务；对于2018年11月1日以后购买的在《产品目录》目录内的电动自行车，车主需在购车后15日内持相关手续去交管部门的非机动车登记站申领正式号牌。