佳明vivomove HR评测：机械表也有智能穿戴梦

关于智能手表或是智能穿戴设备究竟该长什么样至今也未有定论，即使某水果厂商家族产品大卖特卖，也有部分吃瓜群众表示对方形表盘实在是生理层面的接受不能。同时手表作为智能硬件设备的操作感也相当捉急，在手表上玩APP至少目前还是一个伪命题，所以也有大量用户表示不愿为这鸡肋的功能掏出钱包，只想要一个有智能设计但又不要过分喧宾夺主的手表产品。

这种需求大概类似于“五彩斑斓的黑”命题，想要满足所有人的需求想想就感觉非常困难，但智能穿戴设备已经玩到烂熟的佳明表示至少做个折中的方案也并非不可取，所以佳明vivomove HR应运而生，想要智能手表但又要“去智能化”，佳明vivomove HR真的足够满足这些用户的需求吗？

智能手环合体机械腕表？

佳明vivomove HR并不是什么薛定谔的智能腕表，只是佳明在产品设计层面做了点小聪明，他们使用了一块非常传统的机械式腕表作为基底，极简的表盘配合软皮质腕带，让佳明vivomove HR非常容易能讨好那些喜欢传统机械表的女性用户眼球。

只需要简单上手，我们就感叹起佳明vivomove HR的设计真是极简中的极简，因为他们连传统机械表的表冠设计都直接大胆的砍掉，至于如何进行表针调节以及控制，则需要仰仗佳明vivomove HR的触摸屏幕操作。

是的，佳明vivomove HR正面看起来确实只是个普普通通的机械表盘，但实际上在你敲击表面或是抬起手腕时，佳明vivomove HR中心偏下隐藏的可触摸式屏幕面板便可以弹出数字信息，用以显示数字时间、运动记录、信息预览以及心率等等。

只是这块屏幕实在是精致过头，用以展现文字信息时单页大概就只能露出8个左右字符，而几乎所有操作都只需要简单的左/右滑动配合单机选中，所以小编在日常佩戴时也只是依仗它的信息提示震动来感知手机端信息推送，避免错漏重要信息。

而在手表背部，佳明vivomove HR则配备了我们熟悉的三点式光学心率感应器，是的，作为一款智能腕表，佳明vivomove HR自然具备心率检测功能，同时它还可以根据佩戴者的运动姿态进行自动感应，从而记录日常慢走、跑步、上下楼梯等具体活动，并最终生成一份可供回看的数据。

既然有数据类资料可供查阅，自然不能不提佳明在手机端的APP：Garmin Connect，虽然可能有小伙伴表示佳明vivomove HR看起来一点都不智能，但实际上看起来只是“人淡如菊”的待在手腕上的佳明vivomove HR，早已对佩戴者的活动状态掌握的一清二楚，不信的话打开Garmin Connect便可知晓。

从日常心率、运动状态切换，到睡眠状态、卡路里消耗，在Garmin Connect中我们可以看到佳明vivomove HR提供的一切监控数据，在小编尝试着各种运动时可以发现，从慢走到慢跑、再到骑行，佳明vivomove HR对于运动状态的切换感知相当灵敏和准确，甚至不逊色于之前佩戴过的佳明家族其它专业级户外运动腕表。

佳明vivomove HR的防水等级达到了5ATM，也就是50米防水（1ATM=10米防水），同时佳明也明确表示这块腕表支持游泳模式，所以佳明vivomove HR也算是目前比较少有的标明可以进行水下游泳运动的智能腕表设备了吧。（只是这压力感应确实有些玄学，从数据来看，小编从事的确实是高危行业啊）

当然每天都喊着“我可以我可以”的我们，也得明白小也有小的好处，比如佳明vivomove HR的小屏幕足够省电，日常只是偶尔打开菜单把玩一番使用的话，基本3-4天一充便足够应对，只是佳明vivomove HR使用的卡钳式充电多少有些穿越到万能充时代的出戏感，少了点顶级智能腕表放在无线充电底座上瞬间亮屏的那般丝般顺滑。

合格的智能穿戴产品

毫无疑问，佳明vivomove HR就是一块实打实的智能腕表，而且从颜值来看，这种机械表盘设计看上去确实要比绝大多数同为智能穿戴设备的产品要精致许多，所以应该更能让喜欢传统腕表的用户容易接受。但作为一款智能腕表，从更重要的功能性来说，佳明vivomove HR并不占优，因为它的绝大多数表盘操作都比较基础，高阶功能以及数据分析只能在手机APP端进行表现，也就是佳明vivomove HR不太像是一块单纯的智能腕表，而像是在一块机械表中塞入了一根智能腕带，表盘与功能配置没有太多互动，带来了一些使用上的割裂感。

但不得不说对于一部分口味刁钻的用户来说，这确实是一种简单直接却有效的设计思路，对于那些想要体验智能穿戴但又只喜欢机械式腕表的用户，佳明vivomove HR应该可以直击到他们的使用痛点，再加上2000元左右（根据表带和表盘不同，分为1980元和2280元两款版本）这一相对容易接受的售价，日常佩戴自然是不用做太多纠结了。