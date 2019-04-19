中国移动5G试验型终端候选人公布：华为和中兴入选

昨日，中国移动首次集采的5G试验型终端中标候选人公布：华为终端有限公司和中兴通讯股份有限公司两家中标。中标候选人的投标报价及中标情况如下：

第一名：华为终端有限公司，投标不含税单价：4424.78元，中标份额：60%；

第二名：中兴通讯股份有限公司，投标不含税单价：15929.2元，中标份额为40%。

正如此前所预料的，5G试验型终端均出自中国移动“5G终端先行者计划”成员，且华为和中兴是首选。

按照此前的招标规则：第一批5G试验型终端将采购2款品牌厂商“5G试验型终端”产品，预估总数量50台，其中第一中标人30台、第二中标人20台，单台最高限价为金额8万元（不含税），总计不超过40万元(不含税)。

最终，华为中标30台，总中标金额为132743.4元（不含税）；中兴中标20台，总中标金额为318584元（不含税）。

值得注意的是，两家中标候选人的5G终端报价相差甚远，中兴给出单台超1.5万的报价，而华为的报价仅4000多元。这比大家预想的价格都要低。不知此次华为不按常理出牌是何套路？

对于5G终端，三运营商的策略各有不同

在5G终端策略上，中国移动推行5G终端先行者计划；中国电信坚持5G全网通和创新泛智能终端；中国联通侧重5G终端先发，同时在5G时代弱化终端补贴。

三运营商将凭借着各自优势，发力5G终端市场。

就在近日，中国联通凭借着在5G频段资源的优势，率先公布首批5G手机全部到位，12个品牌共15款5G手机及5G CPE，包括OPPO、vivo、华为、小米、中兴、努比亚等知名品牌。”

几乎同时，天津移动也表示，其联合华为在室外成功打通了5G试验网上的首个5G电话。

此外，按照计划，2019年3月，中国移动将采购500台以上的手机类、数据类终端；2019年7月，中国移动将采购10000台以上的手机类、数据类终端。

这一系列举动意味着，运营商们开始发力5G手机终端，为5G规模试验做充足的前期准备。