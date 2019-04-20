内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

特斯拉缩减董事会成员，马斯克的三个盟友将离开

2019-4-20 8:22:26来源：新浪科技作者：张宁责编：阿迷评论：

日前，特斯拉表示，将在今明两年把董事会从11名董事缩减至7名，首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）的三个长期盟友将与一位独立董事一同辞职。

周五提交的一份委托书中披露了上述拟议中的变更，这是特斯拉为加强对董事会的监管而进行的渐进改革的一部分。文件显示，特斯拉董事会重新审视了董事会的组成，主要专注于董事会规模的逐步精简。特斯拉的董事会一直面临投资者和维权人士的密切关注，他们认为该公司缺乏独立性。此前，该公司去年与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，要求马斯克辞去董事长职务三年，并增加两名独立董事。

2009年以来一直担任董事的布莱德-巴斯（Brad Buss）和2017年以独立董事身份加入的琳达-约翰逊-赖斯（Linda Johnson Rice）今年不打算寻求连任，董事会也不打算填补他们的席位。在特斯拉于2016年收购SolarCity之前，巴斯曾担任该公司CFO。

马斯克的两位早期顾问及密友史蒂夫-尤尔韦特森（Steve Jurvetson）和安东尼奥-格雷西亚（Antonio Gracias）计划明年辞职，这两个席位也不会有人填补。

特斯拉说，计划中的举措并非因公司与董事之间存在分歧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉Tesla马斯克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有