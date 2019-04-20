苹果iOS上的Siri快捷指令等功能也要搬上macOS了

随着macOS 10.15和iOS 13的临近，苹果已经做好macOS和iOS前期统合的准备，首先启动的是第一方应用系列跨平台移植。据外媒最新报道，预计今年6月份的 WWDC上会为macOS 10.15推出Siri快捷指令（Siri Shortcuts）和屏幕时间（Screen Time）等功能。

Siri快捷指令和屏幕时间都是iOS 12中引入的主要功能：其中快捷指令允许用户为Siri创建自定义语音指令，并可以与第三方App组成指令宏。macOS上，用户依然需要从App Store下载该应用。需要注意的是，只有采用Marzipan（苹果跨平台框架）的应用才能获得macOS上的Shortcuts支持。

苹果将在这届WWDC提供针对Shortcuts的新SDK，让iOS开发者尤其是iPad App开发者可以更轻松地将应用跨至Mac并适用最新功能。

屏幕时间则可以供用户查看在各个应用中花费的时间，并且对特定应用或特定类别（比如社交类）设置限制时间，家长也可以使用屏幕时间为孩子设定限制。macOS的屏幕将通过系统偏好设置实现。

另外，消息还称macOS 10.15还将带来iOS上的iMessage动画特效。

早前有关macOS 10.15的传闻还包括：一个重新设计的Book应用，独立的播客、音乐和电视应用，以及Apple Watch for Mac的身份识别扩展等等。就目前看来，下个版本的macOS和iOS主要变化方向之一就是走向融合。