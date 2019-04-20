马斯克2018年领了多少工资？153亿元！

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月20日消息 据外媒报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克2018年整体薪资为22.8亿美元（约人民币152.83亿元）。不过，马斯克的薪资几乎全部是通过期权奖励，而基本薪资仅为5.638万美元（约人民币37.79万元）。
另外值得一提的是，日前特斯拉表示，将在今明两年把董事会从11名董事缩减至7名，首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）的三个长期盟友将与一位独立董事一同辞职。
特斯拉将在6月11日召开年度会议。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有