马斯克2018年领了多少工资？153亿元！

IT之家4月20日消息 据外媒报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克2018年整体薪资为22.8亿美元（约人民币152.83亿元）。不过，马斯克的薪资几乎全部是通过期权奖励，而基本薪资仅为5.638万美元（约人民币37.79万元）。

另外值得一提的是，日前特斯拉表示，将在今明两年把董事会从11名董事缩减至7名，首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）的三个长期盟友将与一位独立董事一同辞职。

特斯拉将在6月11日召开年度会议。