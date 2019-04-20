熬夜变丑算个啥，你的近千个基因改变怕不怕？

据世界卫生组织调查数据显示，中国有5亿人正在被睡眠障碍困扰。睡个好觉成为现代人生活中最奢侈的一件事。

熬夜的危害众所周知，严重到危及人们生命的新闻也层出不穷。此前《王者荣耀》游戏主播狐王因长期熬夜、过度劳累而猝死，年仅20岁。正所谓熬最久的夜，进最贵的医院，很多人是被动熬夜，比如失眠。而大部分人其实还是主动熬夜。

“赢一把就睡！”不少人熬夜就是为了玩游戏，而且不玩到爽，就会誓不甘休。于是，一两点睡觉变成了常态，彻夜不眠也不稀奇。

“看完小说就睡！”看小说也常常是人们熬夜的原因之一，尤其是那些长篇连载小说经常令人欲罢不能，停不下来。

“追完这集我就睡！”追剧更是耗费时间，即便两倍速看剧，很多人也要一晚上看上个几十集。于是乎，追完就看到窗外的太阳升起了。

熬夜一时爽，一直熬夜一直爽？熬夜的危害真得很大，如果你还在熬夜，也许你已经发生变异了。研究发现，睡眠不足6小时，持续一周就会导致体内700多个基因发生改变。

一、熬夜到底有哪些危害？

1、引发健康问题

熬夜的人经常头痛，虽然至今没有人能够研究其中的因果联系，但是熬夜的头痛真得令人无法忍受。熬夜还会带来心脏方面的问题，心脏疾病，心脏病发作，心脏衰竭，心律不齐等症状非常常见。另外，熬夜还会使人的免疫力下降，容易感冒，肠胃问题增多，甚至还有研究显示睡眠不足会增加患癌风险。而长期熬夜的人，十分有可能发生猝死。

2、使人精神不济

熬夜之后，人们常常感觉到反应迟缓，注意力不集中，做事情错误百出，并且记忆力还下降得很厉害，学习能力更是差极了，总结为一句话就是“熬夜让你变笨”。睡眠对大脑进行思维和学习能力有很大作用，学生经常熬夜学习，事实上很有可能事倍功半。

3、影响人的心情

想必大家都有被打扰睡眠的体验，被吵醒之后的心情真是糟糕透了。何况熬夜呢？没有充足的睡眠，会使人负面情绪增多，耐心减少很多，容易发脾气。此外那些易得抑郁症的人睡眠状况都不会太好，睡眠是可以有助于培养好心情的。

4、让人变老变胖

熬夜对皮肤不好，这是因为当没有获得足够睡眠时，皮肤就会损耗胶原蛋白。另外熬夜会增加人的饥饿感，增加食欲，控制能力也会下降很多，这样一来，很多人都会因为熬夜加速衰老，成为肥胖患者。

睡眠与人体很多生命活动都息息相关，而研究发现缺乏睡眠会导致全身系统性的改变，基因改变将会带来各种疾病的发生。

二、如何保证足够睡眠？

拥有充足的睡眠对人体健康是非常重要的。有科学家表示正常人进入睡眠只需要最多15分钟，如果你不能够很好地进入睡眠，那么可以想一些对策来帮助睡眠。

保证作息规律

最佳睡眠时间为晚上11点到次日6点，而晚上11点到次日3点为睡眠黄金时间，这4小时最好要睡着。当然也可以进行适当地调整，另外不同年龄的人群睡眠时长并不一样。这样不出6个星期，作息就可以逐渐规律起来，

保持良好睡眠环境

睡眠环境良好对睡眠十分有益，温度、声音、灯光以及整洁程度都会在一定程度上影响睡眠，温度最好在18-20摄氏度，要保持室内安静，更不要对着灯光睡觉，干净的睡眠环境非常有利健康。而睡姿以右侧卧位为宜。

睡前内心平和

在睡前千万不要过于激动或者用脑过度。闭上眼睛将注意力放在肚皮的位置，就可以比较平静地睡着，而深呼吸也是有助于人体达到平静的状态。

日常坚持运动

白天适当运动，比如游泳、瑜伽和慢跑，都会有利于提升睡眠质量，但是切记，睡前就不要进行剧烈运动了。更不要在睡前进食。

当然，如果长期失眠，建议去看医生，借助药物和治疗来解决问题。