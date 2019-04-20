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北大报告：95后每天使用手机8.33小时

2019-4-20 10:37:11来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月20日消息 4月18日，北京大学心理与认知科学学院发布《95后手机使用心理与行为白皮书》。其中显示，95后每天使用手机的时间为8.33小时，其中社交用时最长，接近2小时。另外，国产手机品牌越来越受95后青睐。荣耀手机则凭借高达19.07%的用户占比，成为了受访95后首选国产手机品牌。

▲图自LibreShot

95后购买手机的价格平均为3662元，但平均月收入仅为2210元。购买手机的平均价格是收入的1.7倍。相比而言，95前月平均收入为8502元，购买手机的平均价格为4326元，手机价格仅占平均月收入的一半左右。

该白皮书指出，95后使用手机品牌的前三名分别是苹果、荣耀和华为。使用苹果的95后的比例是31.51%，荣耀的比例是19.07%，华为的比例是11.87%。

根据课题组调研，“流畅性”和“外观设计”是95后购机的TOP2关注特征。26%的95后购买手机时最看重手机的流畅性；21%的95后看重手机的外观设计。

此外，在换机频率上，95后换手机的平均时间为2.2年，高于行业的其他调查结果。其中学生群体的95后换机的频率为2.3年，非学生群体的95后平均换机时间为2.0年。

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关键词：智能手机

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