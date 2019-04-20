英特尔、Netflix推出SVT-AV1编解码器，比H.264 AVC节省一半带宽

在近期举办的美国国家广播电视设备展览(NAB Show)上，英特尔和Netflix宣布推出一款新的高性能视频编解码器SVT-AV1 (Scalable Video Technology for AV1)，可供视频内容创作者、开发者和服务提供商免费试用，能够为视频处理提供高性能和高可扩展性。

英特尔公司网络平台事业部副总裁兼视觉云部门总经理Lynn Comp表示：“SVT-AV1编解码器兼具高性能与高效率。与目前最流行的编解码器H.264 AVC相比，SVT-AV1可以帮助视频服务提供商节省高达一半的带宽，并在全球范围内以更加快速、经济高效的方式提供领先的用户体验。基于近期发布的第二代英特尔至强可扩展处理器，该编解码器可实现4Kp60/10-bit的视频点播到视频直播。”

致力于提高效率的视频软件编解码器的创新将有助于提供丰富的用户体验并实现全球化应用，助力开发者和服务提供商加快产品上市时间并降低成本。SVT-AV1是一个基于软件的可扩展编解码器，可在视频相关的处理中实现性能、延迟和视频质量之间的完美平衡。

SVT-AV1的性能优势基于SVT架构--这是一个高度整合优化的编解码器架构，并且已经被用于多代编解码器中，包括SVT-HEVC、SVT-VP9和SVT-AV1。全新SVT-AV1编解码器的独特之处在于，编码器可以根据目标应用对质量和延迟的要求来扩展性能--从高质量的视频点播(VOD)到在线直播。SVT-AV1所提供的高质量编解码器能够帮助视频云应用的开发者加速产品上市时间。该编解码器还基于英特尔至强可扩展处理器对视频编码进行了进一步的性能优化。

Netflix公司编码技术总监David Ronca表示：“我们与英特尔携手开发的SVT-AV1为开源社区提供了另一种AV1解决方案，能够加快AV1算法的开发，并促进下一代视频压缩技术的创新。”

此外，英特尔还推出了一个开源项目--开放视觉云(Open Visual Cloud)，包括一套针对视频应用优化后的reference pipelines。这些reference pipelines基于开源多媒体、人工智能和图形软件，支持开发者所熟悉的最流行的开源框架，可供开发人员随时使用。SVT、OpenVINO?工具包和Intel?Rendering Framework均是开放视觉云的一部分。通过整合高度优化的开源编码/解码、推理和图形运算，为高性能的创新服务带来一个可互操作的参考实现。首先推出的两个reference pipelines可被应用于内容交付网络(CDN)的视频点播业务的转码和智能广告的插播。

在本届NAB Show上，英特尔展示了正在开发中的云图形和沉浸式媒体pipelines，并计划在未来每个季度都发布更多reference pipelines。

SVT-AV1编解码器采用BSD+专利授权模式，易于部署和商业化。开发者可以登陆此网站获取SVT-AV1。开放视觉云reference pipelines以及编码/解码、推理和渲染构建模块可通过此站点获取。