赠真无线蓝牙耳机：努比亚 α 腕戴智能机京东补货+6期免息

IT之家4月20日消息 努比亚阿尔法“腕机”国行版本月正式在北京发布，其中黑色版eSIM版售价3499元，现此版本京东自营再补货，支持6期白条免息+赠nubia pods TWS真无线蓝牙耳机：点此购买。

努比亚阿尔法是一种全新形态的智能终端设备，既具备智能手机的通话功能，同时也能戴在手腕上变身一台智能手表，凭借eSIM所支持的独立4G网络连接能力，努比亚阿尔法支持微信功能，并实现了微信视频、语音通话，接收图文、语音信息等等。

努比亚阿尔法采用4.01英寸柔性显示屏，这块能弯曲的屏幕由努比亚和屏幕供应商维信诺共同研发，采用第六代AMOLED柔性显示屏产品作为努比亚阿尔法的显示屏，同时，这块屏幕是全球首款量产柔性屏。

在参数方面，努比亚阿尔法屏幕分辨率为960*192，244PPI，内置500mAh的电池，可正常使用两天，处理器搭载了高通骁龙2100，1GB的RAM+8GB的ROM，拥有500万像素摄像头，具备f/2.2光圈、82°广角。

努比亚阿尔法具备Full Touch Photogrraphy功能，拍照界面中任意点击屏幕即可拍照、任意长按屏幕即可摄影，更可以快速分享给好友。

据倪飞介绍，努比亚阿尔法采用的柔性OLED屏幕结构多达11层，在弯折的过程中其粘合可靠性、透光性等都对努比亚与维信诺提出了巨大的挑战。经过无数次实验，这块屏幕终于实现在厚度仅0.64毫米的同时，拥有10万次以上的扭曲寿命且符合防尘防水要求。

当然，对于一款腕表形态的智能设备而言，配置并不是努比亚阿尔法的关注重点，在操作交互方面，努比亚为阿尔法带来了“凌空操作”，即手指无需触碰屏幕即可操作屏幕，凭借努比亚阿尔法内置手势传感器，用户可以通过上下左右隔空滑动对屏幕进行滑动等控制。

努比亚阿尔法搭载了阿尔法OS系统，具备魔法机身与息屏时钟功能，并提供了多款表盘适配。可自定义编辑文字内容、支持横竖屏显示等设计，Always on Display熄屏显示功能，其他方面还包括内置音乐播放、小牛语音、移动支付、移动导航、运动监控等功能。

努比亚阿尔法内置健康专业模组，丰富的运动模式选择。比如运动追踪、心率监测、睡眠监测、久坐提醒等，做你的健康搭档，为健康加分。努比亚阿尔法还可实现抬腕亮屏和消息提醒，让你不再错过重要消息。

eSIM取代传统实体SIM卡是大势所趋，努比亚阿尔法与@中国联通 战略合作，支持网上申请eSIM“一号双终端”、“独立号码”服务，让出行只带努比亚阿尔法即可！

努比亚阿尔法腕带材料采用316L不锈钢，黑色采用205锆砂喷砂处理，表面黑色PVD电镀，金色为多重打磨抛光+拉丝+表链、表冠、后盖均为18K金电镀处理。整机采用内锁螺丝结构，腕带简洁易拆，可适配不同的手腕。

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