周鸿祎：谁能真正平衡好家庭和工作关系，我叫他大爷

4月20日上午消息，4月18日360举行媒体见面会，360董事长兼CEO周鸿祎表示，“在座的哪位如果能够真正做到快乐工作，平衡好家庭和工作的关系，我就叫他一声大爷。”

他说，360公司自从2018年2月28日在A股挂牌以来，自从4月开始进入高管离职潮，包括副总经理兼财务总监姚珏、人力资源副总经理廖清红、副总经理杨超、董事会秘书张帆、市场品牌副总经理曲冰，再加上技术副总裁等，且多位高管均追随周鸿祎多年。

“离职不是偶然”，周鸿祎认为，互联网公司高管离职，只要能新陈代谢就不是坏事儿。

第一，互联网持续发展，00后登场，“如果我一直用70后，则大家会评论360高管都老旧了，所以要给年轻人更多机会”。

第二，很多360高管挣到了钱，实现了财富自由。更重要的是，他们很多都很辛苦，“当年工作起来都不止996，他们奉献了青春，到了一定年龄时压力都很大，所以有些人移民了，有些人要回家生孩子。现在360换了一批新高管，但很多都还没公开”。

周鸿祎还毫不忌讳地说，在中国，工资只能解决糊口问题。你想买房，就要拿到公司股份，而不是指望996。“在座的哪位如果能够真正做到快乐工作，平衡好家庭和工作的关系，我就叫他一声大爷。”