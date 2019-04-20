意大利两学生烧烤引发山火被罚2亿元

IT之家4月20日消息 据外媒报道，去年年底，意大利两名学生因烧烤引发山火，这一事件导致约15000亩森林被烧毁，近日法院宣判，这两名学生需要支付2700万欧元的罚款（约合人民币2亿元）。

据了解，这两名学生在2018年12月30日于意大利北部的科莫湖附近玩耍，当时他们一起和朋友准备烧烤跨年，烧烤的余烬加上极端干燥的环境，最终引发森林大火。这场大火持续了几天，烧毁了约15000亩的森林，造成了不可逆转的破坏。

除了损失了大片森林，这场大火还导致当地一栋建筑被烧毁，其中一栋楼里所有的家畜都被火烧死。据悉，对这两名学生的巨额罚款数目，由当地官员根据一个公式计算得出。该公式用于确定火灾造成的损失程度。

虽然自己的行为导致了如此严重的后果，但在得知自己的处罚结果后，这两位学生却没有表态会承担所有责任。其中一名学生表示，他“深感抱歉”，但引发此次山火有多种因素。另一名学生则直接告诉当地媒体，他们是这场大火的“替罪羊”，并表示 “（我们）立即通知了消防队，试图扑灭大火。”

甚至这两名学生的律师也对处罚结果提出质疑：“实施这样的行政制裁有什么意义……明明已经知道这两个男孩仍是学生付不起钱。”目前还不清楚这两名学生将如何支付这笔巨额罚款，而他们的代理律师将有三周时间向法院提出申诉。