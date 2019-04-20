微软员工吐槽新政策：搞多样性就是欺负白人男性

微软正在努力增加员工多样性，想改变以白人和亚洲男性为主的员工架构，而在微软内部留言板上，一些员工大发牢骚，质问微软这种多样性真的对微软有利吗？他们希望公司拿出证据证明。

在微软，约有87%的员工是白人或者亚洲人，超过73%是男性。

一位女性工程师在Yammer（微软内部留言板）留言说：“根据目前的政策，微软用财务激励手段来鼓励歧视性招聘政策，到底微软有没有计划终止这一政策？让我说得更明白一些，我说的是一个事实，微软用金钱奖励，如果歧视亚洲和白人男性，高管就能获得更多奖励。”

在科技行业，增加女性员工和有色员工的数量面临很大压力，科技企业的客户也在增强多样性。研究进一步证明，如果拥有多样性员工架构，市值与回报会更高。科技企业也认为，拥有更多不同背景的员工可以形成头脑风暴，为全球市场打造更好的产品。

科技行业是美国最富有、增长最快、薪酬最高的行业之一，作为来自弱势群体的员工，却被一些技术、非技术职位排斥。美国大型科技公司不断努力，想改变沿袭几十年的招聘政策，调整企业文化，让它变得对女性和有色员工更友好。

去年年末及今年年初时，微软内部留言板上的争论越来越多，这说明科技产业在多样、包容问题上有点紧张。

一位微软员工留言说：“从理性和逻辑角度来看，科技行业的人口分布真的对企业在行业的成功形成负面影响吗？我们仍然缺少坚实的证据证明这一点。有很多的数据证明，相比男性，女性明显对工程不那么感兴趣，有差异并不是什么主义、什么恐惧症、什么无意识偏见造成的，只是因为男性女性的思考方式不同，在工程的各个方面（软件或者其它），需要特定类型的思维方式和问题解决能力，在女性群体中具备的人没有那么普遍。”