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微软正式发布PWA Builder 2.0工具

2019-4-20 15:51:28来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月20日消息 在将PWA支持成功集成到Windows 10和Edge浏览器之后，微软刚刚发布了PWA Builder 2.0工具，它拥有全新的设计和针对集成Web编程接口的“snippits”。

PWA Builder是微软提供的免费工具，可帮助你在线或在命令行中为不同平台创建或发布PWA。PWA是Progressive Web App的简称，意指渐进式网页应用。

PWA Builder新版本包含了最后一个版本的所有功能，增加了Webkit驱动的Mac桌面平台和Webkit集成。开发人员现在可以查看他们的“PWA Builder score”，并通过Microsoft Graph编程接口添加身份验证，系统集成和UI等跨平台功能。

微软想要提高Windows 10商店的应用数量和质量，微软与谷歌和其他PWA支持者联手。自从发布Manifoldjs和PWA Builder以来，微软已经与Mozilla、三星、英特尔和Twitter进一步合作。

PWA Builder 2.1更新目前也在开发中。微软目前的目标是为移动设备提供更好的支持，并允许开发人员将他们的PWA发布到Google Play商店。

PWA Builder 2.0工具下载，点此链接

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关键词：PWA微软

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