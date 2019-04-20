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俄电视台启用机器人主持新闻，表情僵硬令人害怕

2019-4-20 16:01:41来源：网易科技作者：过客责编：浮生评论：

俄罗斯的新闻主持们迎来了一位新搭档，它的真实身份是一个机器人。这个名为亚历克斯（Alex）的机器人出现在了俄罗斯新闻频道——Rossiya 24的节目中，它的出现引起了巨大的轰动。

有一些观众看到他的样貌后感到"毛骨悚然"，也有一些观众指责这个机器人带着政治宣传的目的。亚历克斯在新闻频道的节目中谈到了各种话题，其中涉及了核技术、小额信贷和农业等。它在节目还提到了反对派领导人Ilya Yashin，而这一节目内容也引起了广泛的争议。

有几位观众在推特上探讨了亚历克斯的事情。其中一位观众称：“Rossiya 24频道的新主持人机器人亚历克斯，简直是宣传天才和虚假新闻制造者。”还有一位观众开玩笑称：“亚历克斯，如果他们把你扣为人质并且强迫你饮酒，你可以在节目中眨三次眼睛。”

亚历克斯是由Promobot科技公司研发的，公司的合创者Alexei Yuzhakov用自己的名字为其命名。目前的这个机器人版本只有面部能够活动，但是Promobot公司相信未来它也能够移动自己的手臂。然而，亚历克斯的造价并不便宜，根据Promobot公司透漏的消息，亚历克斯的研发成本在1.2万英镑左右。

这并不是机器人首次尝试在电视荧幕上主持节目，早在2007年，人形机器人索菲娅就曾出现在澳大利亚ABC电视台的新闻播报节目上。

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关键词：机器人主播

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