诺基亚9 PureView国际版获更新：拍照/指纹解锁等获改进

IT之家4月20日消息 诺基亚9 PureView手机日前昨日已在国内正式开卖。据GSMArena消息，这款手机的国际版已经收到了一项软件更新，带来了大量的改进。

此更新版本号为V4.22C，大小为250.4MB，更新日志称其改进了系统稳定性、UI功能，并带来了2019年4月的安全补丁。据称，新固件还提高了手机屏幕指纹识别的性能。

不过根据用户的反馈，此更新提升的内容远不止于此。数码博主TechAltar称，有多方面的内容得到了改进，包括：

指纹识别

屏幕校准的精度问题

JPG的过度锐化问题

肤色显得奇怪的问题

照片过曝问题

HDR

先前一些媒体评测显示，诺基亚9 PureView的相机存在着一些崩溃问题，且多摄像头照片处理速度也不理想；TechAltar称，相机崩溃问题是否获得改进仍有待测试，但是照片处理速度表现仍然欠佳。

诺基亚9 PureView手机背后的五颗摄像头可以相互协调工作，实现五摄同时拍摄，达成6000万原始像素；在这之后，该机通过骁龙处理器的AI性能，结合ISP、DSP、CPU和GPU一同运算，融合成一张超清晰的1200万像素图像。

该机搭载高通骁龙845处理器，标配提供6GB RAM、128GB ROM。该机采用无刘海5.99英寸2K屏，支持HDR10，集成Qi无线充电和屏幕指纹技术等等。