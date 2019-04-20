苹果回收实验室揭秘：87%的旧iPhone经翻新重新销售

据CNET报道，在距离美国德克萨斯州奥斯汀市中心不远的地方，隐藏着苹果公司的秘密研究实验室，它正致力于改变我们回收电子产品的方式。

图1：位于美国德克萨斯州奥斯汀市的苹果秘密回收实验室

这里没有任何标志，停车场也空空如也。在普通水泥楼梯的底部有一扇非常不起眼的门，看起来像破旧商场的后门。但里面是个占地836平方米的巨大仓库，你会在这里发现世界上最有趣的机器人。

图2：苹果回收机器人黛西（Daisy），它实际上是由五个机器人手臂组成的，可以表演精心设计的舞蹈

机器人名叫黛西（Daisy），它有10米长、5条手臂，能够以每小时200部的速度有条不紊地分解15款iPhone手机中的任何一款，包括从2012年的iPhone 5到2018年的iPhone XS。在这场协调的、有时甚至是激烈的舞蹈中，黛西拆下手机的屏幕、电池、螺丝、传感器、逻辑板和无线充电线圈等，只留下铝壳机身。

日前受苹果邀请，我（本文作者、科技记者伊恩·谢尔Ian Sherr）不仅看到了黛西的惊人表现，也亲眼看到了苹果围绕黛西建立的秘密材料回收实验室。去年，苹果通过新闻发布会和视频首次向全世界宣布了黛西的存在。现在，该公司正邀请学者、回收商以及其他公司来了解黛西的工作原理。此外，苹果希望能利用其技术使全球的电子回收变得更好。

苹果公司负责环境、政策和社会行动的副总裁丽莎·杰克逊(Lisa Jackson)在接受采访时说：“用可回收材料制造我们所有的产品，这是个宏大而艰巨的目标。这不仅需要时间，也需要大量的创新。”

苹果认为，分享自己的经验教训也能帮助他人。联合国的一份报告指出，2016年全球产生了4470万吨电子垃圾，相当于210万尊自由女神像的重量。其中只有20%，也就是890万吨被回收利用。

图3：苹果回收机器人黛西可以每小时200部的速度拆卸15款iPhone

当笔记本电脑、打印机和显示器等其他电子产品被回收利用时，它们不会麻烦黛西去拆卸，而是会被放入碎纸机或锤状的捣杵机器中，这些机器会将设备粉碎，以便回收其中的重要材料。

这个过程经常导致材料混合在一起，使它们变得不再纯净，价值也更低。尽管如此，仍有一系列的筛子和磁铁试图在剩余材料被扔掉之前收集可用材料。没错，回收也会产生垃圾，这就是苹果认为它可以提供帮助的地方。

如果回收商能学会拆解技术，他们就能更有效地收集有价值的材料。苹果已经开始这么做了。

苹果是全球最大的手机制造商之一，仅去年一年就售出了2.18亿部iPhone。十多年的时间里，苹果售出的手机足以环绕地球13圈以上。

这对苹果赚取利润来说是件好事，并帮助其从一家小众市场电脑制造商转变为有史以来全球市值最高的科技公司之一。但这对关注环境的苹果员工来说，似乎并不是什么好事。

苹果公司的巨大成功和无数其他计算机/设备制造商的业务让环境付出了高昂代价，它们的产品使用了大量的铝、钴、铜、玻璃、黄金、锂、纸张、塑料、钢铁、钽、锡、钨、锌以及其他原材料，用于熔炼、挤压、压缩、蚀刻、抛光，从而变成我们日常使用的神奇设备。

罗切斯特理工学院可持续发展学副教授卡利·巴比特(Callie Babbitt)表示:“每个人都需要这种东西，而供应正迅速萎缩，这就像一场正在酝酿的完美风暴。”巴比特说，有些材料可能会在未来半个世纪耗尽，我们的电视和平板电脑屏幕上再也没有关键部件，也没有帮助磁铁在手表和手机上发出警报震动的部件。

图4：苹果回收机器人黛西的前任利亚姆（Liam），后者是专为拆解iPhone 6设计的

当我们升级到新设备时，另一个问题就出现了，那就是何如处理旧手机。第一，我们的旧手机经常被放在抽屉里作为备用，“以防万一”。第二，我们可以把它们运送到电子回收商那里，它们会被粉碎，以便尽可能有效地回收材料。第三，我们可能会把我们曾经喜爱的手机扔进垃圾填埋场。

另一个角度看，黛西也可能像是世界上最富有的公司为了掩盖其对地球造成的破坏，而采取的昂贵而愤世嫉俗的公关策略。

凯尔·维恩斯（Kyle Wiens）说：“我叫黛西为死亡机器人。”维恩斯是一名技术维修倡导者，也是在线教学网站iFixit的负责人。在职业生涯中，维恩斯始终在坚持不懈地挑战苹果和其他科技公司，让他们的设备变得更容易维修。

维恩斯还向立法者发表讲话，鼓励“修复权”立法，迫使科技公司允许人们使用工具和信息来修复自己的设备。2016年，维恩斯卖出了价值2100万美元的工具包和零部件，帮助人们更换设备上损坏的屏幕、摄像头、按钮和电池。

在被问及怎样才能相信苹果在认真对待环境问题？怎样才能让苹果不辜负它那让人感觉良好的广告？比如，当苹果发布《环境状况》报告，兜售其产品如何不含某些化学物质时？亦或是苹果最新的MacBook Air机箱100%由回收铝材料制成，包括某些来自iPhone的材料，这在什么时候才有意义呢？

维恩斯说，一大挑战是苹果的保密文化。从下一代iPhone的计划，到修复手册，再到黛西背后的技术，苹果对很多事情都守口如瓶。这使得我们很难确定苹果的哪些承诺是真实的，哪些只是营销噱头。

如果苹果做了次优选择，让公司参与进来，看看黛西是如何工作的，并尝试将其中某些技术集成到现有的回收项目中，结果会怎样？维恩斯说：“那将会很有趣。”

苹果公司研发出黛西是为了帮助所谓的“iPhone生命终结”。将这些设备翻新到完美工作状态需要花费太多的钱，所以黛西对它们进行了拆解，把它们的部件剥离出来，回收成铜、铝、钴和其他原材料，以便重新使用。

总的来说，在苹果去年从客户那里收到的约900万部iPhone中，780万部翻新后重新卖给新用户，120万部被黛西拆解。

苹果明白，并非所有人都像它那样拥有近乎无限的资金和资源。这家iPhone制造商去年在假日购物季实现了近200亿美元的利润，还有逾2450亿美元的现金和投资可供随时调用。这有助于支付研发黛西这样昂贵机器背后的巨大成本。

图5：苹果购买了许多电子产品回收商目前使用的机器，并希望黛西的技术能够帮助改善这些机器存在的问题

为了给其他公司指明正确的方向，苹果购买了大型碎纸机和捣碎机，你可以在世界上大多数电子废品回收商那里找到它们。该公司还在它们旁边摆了几张桌子，这样进入实验室的人就可以与苹果合作，把黛西的创新技术集成到大多数回收商已经拥有的现有技术中。

苹果公司也计划为黛西的技术申请专利，并进行授权。苹果公司副总裁杰克逊说:“从定义上讲，技术就是关于新事物的，关于那些以前不可能发生的事情，但由于某些了不起的创新，现在它可以成为现实。”

杰克逊在2013年加入苹果前，曾在政府部门工作了很长时间，她担任过新泽西州环境保护专员、新泽西州州长办公厅主任，最终成为美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)的幕僚长，也是首位美国环境保护局的非洲裔领导人。在苹果公司，杰克逊已经升任最高政策负责人，负责苹果的社会倡议、政府事务和环境工作。

在几年前的一次专题讨论会上，杰克逊称苹果会把精力集中在耐用性上，因为该公司认识到，其产品在可能被回收之前，通常会有两三个所有者。她说：“我们致力于打造制造业的循环经济方式，我们希望人们不要把他们的设备扔进抽屉，而是把它们还给苹果，这样它们就不会被浪费，也不会被扔进垃圾填埋场。”

杰克逊补充说:“iPhone包含有100多个元件，我们正在研究如何让它们重新进入供应链中。苹果的商业机会在于，当有人宣称能从电池中提取钴或者钨时，苹果愿意为此付出代价。”最终，苹果希望创造出“回收闭环”。在苹果公司，这意味着接收设备，要么把它们翻新然后重新卖出去，要么回收利用，让这些材料可以再次用于新设备。

到目前为止，黛西拆解的iPhone电池已经开始交给回收商，回收商则使用钴为苹果产品制造新电池。苹果还在11种产品的逻辑板焊料中使用100%回收锡。别忘了，苹果MacBook Air的外壳由100%回收铝制成。

苹果并不是唯一拥有强大环保项目的公司，但它最引人关注。在离苹果不远的地方，全球第三大个人电脑制造商戴尔始终在使用回收的海洋塑料包装产品。戴尔还在推动可持续性、无废物运输包装和翻新。

全球第二大个人电脑制造商惠普(HP)表示，其纸张和包装不再来自森林砍伐，而是使用回收塑料制成，并提供了该行业许多最容易维修的电脑。全球最大的电脑制造商联想表示，该公司在销售的设备中增加了对再生塑料的使用。

全球最大手机制造商三星称，已回收2830万吨包括电视机和冰箱在内的产品，用于翻新或回收材料。三星还承诺创建“闭环”回收项目，类似于苹果的努力。

但专家表示，所有的科技巨头都有很长的路要走，才能消除客户给世界带来的浪费。世界资源研究所研究员马蒂·斯坦尼斯劳斯(Mathy Stanislaus)表示:“这些公司擅长创造产品，但不擅长逆向物流，把产品带回世界各地的冶炼厂。”

黛西实际上是苹果公司的第二代回收机器人，他们的第一个机器人叫利亚姆（Liam）。这款机器人于2016年发布，旨在用于拆解iPhone 6。苹果之所以选择专注于拆解这款iPhone，是因为它是最难回收利用的产品之一，而且该公司销售了很多这款产品。杰克逊说，最终，苹果实验室还将用机器人拆解iPad、Mac电脑甚至AirPods。

图6：回收商提取的材料，这些材料通常混合起来，而且不够纯净

不过，苹果公司是否会吸引学者、回收商和其他公司参与其新项目仍是个悬而未决的问题。与此同时，该公司还在收集更多未使用或损坏的iPhone，要么翻新，要么交给黛西拆解回收。

此外，苹果还扩大了iPhone升级计划，即每月分期付款购机计划。当新设备推出时，苹果用户只需把旧的iPhone交上去就可以换新机，然后用新的分期付款方式重新购机。正如你可能猜到的，这些上交的手机要么被翻新，要么被发送给黛西拆解。

电子垃圾监管机构“巴塞尔行动网络”(Basel Action Network)执行董事吉姆·帕克特(Jim Puckett)表示，苹果的下一步举措可能是将手机完全租给我们。这将有助于减少浪费，因为每次升级，我们都会把手机还给苹果。他说：“苹果是这样做的品牌，因为他们的用户关心环境。”

在参观完苹果的秘密回收实验室后，我在黛西的伺服系统发出的嘈杂声中呆了一会儿。虽然人们可能不同意苹果的动机或方法，但毫无疑问，苹果公司雇佣了许多前奥巴马时代的政府工作人员，他们对气候变化、气候变化对地球的影响以及苹果公司所扮演的角色充满热情。问题是利亚姆、黛西和苹果公司能否真正发挥作用。